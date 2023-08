Basket, l’Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali se…: le combinazioni

MANILA (Filippine) - L' Italia di Gianmarco Pozzecco venerdì, ore 10, scenderà in campo a Manila contro la Serbia nel primo match della seconda fase dei Mondiali , un match già decisivo per le sorti degli Azzurri.

I ragazzi del Poz infatti sono nel "Gruppo I" insieme alla Repubblica Dominicana (3-0), il Porto Rico (2-1) e appunto la Serbia (3-0). Le squadre ereditano quello fatto nella prima fase con gli Azzurri che quindi entrano con 5 punti (2 vittorie e una sconfitta) e -5 negli scontri diretti contro Towns & Co.

Italia, gli scenari per i quarti di finale

Non ci sono alternative: battere la Serbia, possibilmente con un margine superiore di 6 punti, e poi battere anche il Porto Rico domenica 3 settembre (sempre alle 10) per realizzare quindi un 2-0 e mettersi in una buona posizione per il passaggio del turno. In caso di 1-1 e di 0-2 della Repubblica Dominicana l'Italia non staccherebbe il pass per i quarti

Ai quarti accedono le prime 2 di ogni gruppo. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, valgono gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra tre squadre, classifica avulsa con differenza canestri complessiva negli scontri diretti.In caso gli Azzurti si qualificassero come primi nel Gruppo I potrebbero affrontare ai quarti la seconda del Gruppo J dove giocano Stati Uniti, Lituania, Montenegro e Grecia. In caso di 2° posto sarà automatico la sfida a Team Usa di Paolo Banchero.