Italia, Pozzecco abbraccia tutti: la preparazione al Preolimpico

In archivio la prima fase del lavoro dell' ItalBasket verso il Preolimpico di San Juan di Portorico . I cinque giorni di allenamento a Trento hanno permesso al ct Gianmarco Pozzecco di lavorare con un gruppo allargato fatto di veterani dell’azzurro senior e un altro gruppo di giovani e giovanissimi prospetti, che sarebbero stati destinati al Green Team se ci fosse stato il tempo materiale di organizzare partite come nel 2023 contro la Spagna. Non solo, da sottolineare anche il lavoro fatto con gli allenatori chiamati per arricchire lo staff e il lavoro in palestra. Una serie di azioni concrete, dunque, volte a lavorare insieme per crescere in una visione comune (tecnica e umana) cui il ct tiene molto e che è stata al centro di un dibattito a distanza con Ettore Messina .

Le scelte di Pozzecco

Prima di iniziare il lavoro a Folgaria Poz ha operato i primi tagli e le prime integrazioni. Leonardo Marangon, Federico Miaschi, Grant Basile, Francesco Ferrari (occhio al ragazzo che ha talento in abbondanza, lo svilupperà con Pillastrini a Trrieste), Leonardo Faggian, Federico Poser e Mattia Palumbo tornano a casa con Tomas Woldetensae e soprattutto Amedeo Tessitori, il giocatore con più esperienza tra quelli salutati. "Devo spendere due parole per ringraziare di cuore tutti i ragazzi che in questi giorni non si sono mai risparmiati durante gli allenamenti - le parole del ct -. Sono sempre più convinto che il periodo sia stato un’occasione impagabile per noi di vedere all’opera atleti interessanti e che spero possano crescere ancora. Con enorme rammarico salutiamo Tessitori, che per abilità, esperienza e status avrebbe meritato il Preolimpico e Woldetensae, giocatore di alto livello che meritava di rimanere con noi. In questa estate così serrata è già il momento di fare scelte dolorose".

Italbasket, a Folgaria la seconda fase di preparazione al Preolimpico

La comitiva azzurra da oggi pomeriggio inizierà la seconda fase di preparazione a Folgaria dove si allenerà fino a venerdì per poi domenica spostarsi a Trento per il primo test amichevole contro la Georgia (ore 19, diretta Sky Sport). Al gruppo si aggiungono i reduci dalla finale scudetto chiusa giovedì scorso: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut; Awudu Abass, Alessandro Pajola, Achille Polonara. E sono Marco Spissu, Niccolò Mannion, Danilo Gallinari, Davide Casarin, Michele Vitali, Mouhamet Diouf, Sasha Grant e John Petrucelli. Di questi sedici, 4 sarranno tagliati per completare la squadra per il Pre Olimpico. Le scelte dopo la Georgia e poi la Spagna a Madrid (25 giugno, ore 20).