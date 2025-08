Pozzecco carica l’Italbasket: “Vogliamo giocare un grande Europeo"

Gli Europei sono ormai alle porte e l'Italbasket, per prepararsi al meglio, sarà impegnata nel fine settimana dell'undicesima edizione della Trentino Cup, presentata oggi presso la Loggia del Romanino all'interno del Castello del Buonconsiglio di Trento. Il torneo aprirà la serie di sei amichevoli prima dell'esordio ufficiale degli azzurri a Limassol (Cipro) previsto per il 28 agosto contro la Grecia, e "Il T Quotidiano" Arena ospiterà l'ormai consueto appuntamento organizzato per la FIP da Aquila Basket Trento. L'Italia scenderà in campo sabato 2 agosto alle ore 20.00 contro l'Islanda. Il programma sarà aperto alle ore 17.30 da Polonia-Senegal. Domenica 3 agosto le finali del torneo, con l'Italia in campo in ogni caso alle ore 19.00 contro una tra Polonia e Senegal. Alle ore 16.30 Islanda contro Polonia o Senegal. Tutte le gare saranno trasmesse Live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1891 FIBA.