Giannis Antetokounmpo diventa Gianni Alemanno: svista social in Usa

Alemanno: "Preferisco alpinismo e arti marziali"

L'errore social è diventato virale in un attimo tanto da arrivare fino all'ex sindaco di Roma che ci ha scherzato sopra: "Grazie per la qualificazione....Ma preferisco l'alpinismo e le arti marziali". La parte più divertente sono stati i commenti come: "Dall'Italia al Wisconsin solo per ottenere la vittoria. Tutti acclamano il grande "Gianni Alemanno" che fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte" o in stile Wwe: "Great game Gianni Alemanno!! Out of nowhere!! (facendo il verso alla mossa del wrestler Randy Orton)". Fino a paragoni attuali: "Manny Pacquiao sarebbe orgoglioso i questo atleta/politico che segue le sue orme".