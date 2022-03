Nba, i San Antonio Spurs battono gli Utah Jazz e Popovich fa la storia

SAN ANTONIO - Gregg Popovich diventa il coach più vincente nella stora della Nba. Quella ottenuta dai suoi San Antonio Spurs nella notte per 104-102 contro gli Utah Jazz è infatti l'affermazione numero 1.336 del campo allenatore dei texani. Gli Spurs sono l'unica squadra allenata in carriera dal 73enne e questa è la sua 26esima stagione. Popovich supera così Don Nelson, suo mentore di cui è stato vice ai Golden State Warriors nel 1992. Sotto la sua guida, i texani sono arrivati al vertice della Western Conference. Hanno raggiunto i playoff per 22 anni consecutivi - un record anche questo - e, con lui in panchina e con il trio Ginobili-Parker-Duncan in campo, hanno vinto tutti e cinque i titoli della loro storia (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014).