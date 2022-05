Nba, due gare di pre-season ad Abu Dhabi per Atlanta e Milwaukee

ROMA - La National Basketball Association (NBA) e il Department of Culture and Tourism-Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato oggi che gli Atlanta Hawks e i campioni NBA 2021, i Milwaukee Bucks, giocheranno due partite di preseason all'Etihad Arena, sull'isola di Yas, ad Abu Dhabi, giovedì 6 e sabato 8 ottobre 2022. Gli NBA Abu Dhabi Games 2022 segneranno le prime partite del campionato a tenersi negli Emirati Arabi Uniti (UAE) e nel Golfo. Gli Hawks attualmente includono, oltre all'azzurro Danilo Gallinari, il due volte All-Star Trae Young, il leader nei rimbalzi della stagione NBA 2020-21 Clint Capela e i membri dell'NBA All-Rookie Second Team 2018 John Collins e Bogdan Bogdanovic.