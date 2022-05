Nba, playoff: Boston batte Miami 93-80 e si porta in vantaggio 3-2 nella serie

MIAMI (Stati Uniti) - Un solo successo divide i Boston Celtics dall'accesso alle Finals Nba, obiettivo che la franchigia del Massachussets non centra dal 201: la squadra di coach Udoka si porta infatti sul 3-2 nella seria contro i Miami Heat grazie al successo per 93-80 ottenuto in Florida in gara-5: sarà dunque gara-6, in programma al TD Garden fra 48 ore.