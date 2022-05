Nba Playoff, i Warriors tornano alle Finals: battuta Dallas 4-1!

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Il secondo match-point è quello buono per i Golden State Warriors che superano per 120-110 i Dallas Mavericks alla gara 5 delle finali Western Conference aggiudicandosi la serie per 4-1 e tornando alle Nba Finals. Klay Thompson è stato l'uomo partita grazie a 32 punti 11 dei quali arrivati nel 2° quarto: Golden State ha dominato la frazione 41-29 andando al riposo lungo avanti 69-52. I ragazzi di coach Kerr toccano anche il +25 alzare le mani dal manubrio. Stephen Curry è stato premiato con il "Magic Johnson Award" ovvero il riconoscimento per il miglior giocatore delle finali dell'Ovest, per lui ed i Warriors si tratta della sesta apparizione alle Nba Finals negli ultimi 8 anni dove attenderanno la vincente della serie tra Boston e Miami che vede i Celtics a match-point (3-2).