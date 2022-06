ESPN: "Gallinari saluta Atlanta per gli Spurs, ma è solo di passaggio"

Prima Marco Belinelli, campione Nba con gli Spurs, poi Ettore Messina, per anni vice di coach Greg Popovich sulla panchina degli stessi Spurs. Adesso un altro italiano potrebbe fare parte della franchigia bianconera di San Antonio. Infatti, secondo quanto riferisce Espn, Danilo Gallinari sarebbe in procinto di lasciare gli Atlanta Hawks, con cui aveva ancora un anno di contratto a 21,5 milioni di dollari, per raggiungere gli Spurs. Ai texani andrebbero anche tre prime scelte, e tutto ciò in cambio dell'All Star Dejounte Murray. Nonostante ciò, per l'azzurro dovrebbe trattarsi solamente di una tappa di passaggio. I San Antonio Spurs potrebbero essere il sesto team della Nba in cui giocherà Gallinari, dopo NY Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder e Atlanta Hawks.