Espn: "I Celtics vogliono Durant: sul piatto trade con Brown"

BOSTON (STATI UNITI) - Mercato Nba che entra nel vivo con un'indiscrezione destinata a fare tanto, tantissimo rumore: I Boston Celtics si sarebbero aggiunti alla lista delle pretedenti per Kevin Durant. Più di un rumor di mercato, come confermato dall'esperto giornalista dell'Espn, Adrian Wojnarowski: dopo aver chiesto la cessione ai Brooklyn Nets, Durant diventa fin da subito oggetto del desiderio di Phoenix Suns e Miami Heat che farebbero carte false pur di ingaggiare l'ala ex Warriors e Thunder classe 1988. Anche i Toronto Raptors chiedono informazioni sul giocatore ai Nets fino al clamoroso inserimento,nelle ultime ore, dei Boston Celtics. I vice-campioni Nba potrebbero superare la folta concorrenza con un'offerta da capogiro: i biancoverdi mettono infatti sul piatto un'eventuale trade che coinvolgerebbe l'All Star Jaylen Brown (ha ancora due anni di contratto a 25 milioni di dollari). Una proposta che potrebbe far cedere i Nets: oltre a Brown, i Celtics sarebbero disposti a mettere sul piatto della trattativa una serie di nomi aggiuntivi attorno a quello della terza scelta assoluta del Draft del 2016. Una contropartita, dunque, quella di Boston per i Nets che appare particolarmente interessante: solo Jayson Tatum è considerato incedibile da parte di Brad Stevens ma, insieme a Brown, si potrebbero muovere tre prime scelte future non protette (2025, 2027 e 2029) e le squadre potrebbero scambarsi le rispettive scelte ai Draft 2024 e 2026.