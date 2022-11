Nba, caso Irving: anche Nike lascia la stella dei Nets

BROOKLYN (Stati Uniti) - Non finiscono i problemi per Kyrie Irving. Stanotte il giocatore ha saltato la prima delle 5 partite di sospensione sanzionate dai Brooklyn Nets dopo il caso antisemita ma, ad aggravare la situazione dell'ex Cavaliers, è arrivata anche Nike. Lo sponsor tecnico infatti ha comunicato la sospensione con effetto immediato della partnership con Irving ma, soprattutto, non lancerà a fine mese le ultime calzature firmate del giocatore: le Kyrie 8. La Nike - afferma la società dell'Oregon - crede che "non ci sia spazio per l'incitamento all'odio e condanna qualsiasi forma di antisemitismo". È per questo che "abbiamo deciso di sospendere la nostra relazione con Kyrie Irving con effetto immediato". Si tratta di un duro colpo per entrambe le partite perché la linea Irving è tra le più gettonate tra quelle dei giocatori NBA.