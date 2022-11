Nba, Bridges e Booker show: Lakers ko con i Suns

TORINO - Prova di maturità fallita per i Lakers, che senza LeBron James (quinta gara saltata) cadono al "Footprint Center" contro Phoenix, ora in testa alla classifica della Western Conference. Nonostante la settima gara consecutiva senza l'infortunato Chris Paul, i Suns piegano 115-105 i gialloviola con 25 punti a testa di Bridges e Booker: adesso sono otto le vittorie consecutive fra regular season e play-off negli scontri diretti a favore di Phoenix. Si interrompe così la mini-striscia positiva che durava da tre partite per i Lakers, ai quali non basta un Anthony Davis in grado di chiudere con 37 punti, 21 rimbalzi e 5 stoppate. A complicare il match per i californiani ci si è messa l'espulsione di Beverley a 3'55" dalla sirena per una spinta gratuita a Booker, valutata come 'flagrant-1'.