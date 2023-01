Nba: vincono i Jazz di Fontecchio, volano Denver e Memphis, Lakers ko

L'Nba non si ferma mai: continua lo spettacolo della palla a spicchi sui parquet americani. Grande equilibrio a Ovest dove è sempre testa a testa tra Denver e Memphis. Jamal Murray (28 punti compreso il canestro decisivo a 55"9 dalla fine) e Nikola Jokic (31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, 14esima tripla doppia stagionale) trascinano i Nuggets al 122-118 su Minnesota. Ennesima serata da incorniciare per il gigante serbo che scrive anche il record di assist nella storia della franchigia: 3.686 in 568 gare, superato Alex English che si era fermato a 3.679 ma in 837 partite. Denver è in serie positiva alla Ball Arena da 15 uscite ma i Grizzlies non hanno intenzione di mollare la presa: 115-114 con Steven Adams che va a rimbalzo e mette dentro il canestro della vittoria quando restavano da giocare 16" mentre Brooks stoppa il tentativo da tre di Garland (che chiude comunque con 24 punti e 14 assist). Undicesimo successo consecutivo per Memphis, che vola sulle ali di Bane (25 punti) e Morant (24 punti). Buon momento anche per Sacramento, che nonostante l'assenza di Sabonis piega i Lakers per 116-111 (32 punti di Fox) e allunga a cinque partite la sua striscia vincente. I gialloviola si aggrappano al solito LeBron James (32 punti) e Westbrook (19) ma non basta a evitare la quarta sconfitta in cinque gare, con gli ultimi tre ko arrivati con una differenza complessiva di 10 punti: -4 con Dallas, -1 con Philadelphia e -5 con i Kings.