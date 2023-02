Nba, super Banchero trascina Orlando contro gli Hornets

Un'altra partita a livelli altissimi che lo consacra tra i big dell' Nba . L'azzurro Paolo Banchero trascina al successo esterno Orlando Magic per 119-113 contro Charlotte Hornets nella notte italiana: gli oltre 18mila spettatori dello Spectrum Center restano ammaliati dalla prestazione del ventenne ala grande-centro nato a Seattle ma con passaporto italiano. Per lui un totale di 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in 35 minuti di impiego. Fanno meglio solo i padroni di casa Ball e Rozier, a referto rispettivamente con 33 e 24 punti. Per Charlotte è la quarta sconfitta di fila.

Nba, gli altri risultati

Vittorie casalinghe e senza particolari problemi per Minnesota e New Orleans: i Timberwolves travolgono i Denver Nuggets per 128-98 nonostante i 22 punti di Porter, mentre i Pelicans mettono al tappeto i Sacramento Kings per 136-104 con Murphy che arriva a quota 30. Altri risultati: Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 103-122; Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 103-106; New York Knicks-Philadelphia 76ers 108-97.