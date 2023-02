Nba, coach al bivio: Vaughn rinnova con i Nets, McMillan esonerato dagli Haws

Esonero Mcmillan: gli Hawks decidono di cambiare

Arriva invece al capolinea l'avventura di Nate McMillan ad Atlanta: ottavi a Est con un bilancio stagionale di 29-30, gli Hawks hanno deciso di cambiare. Squadra affidata per il momento a Joe Prunty ma l'obiettivo è Quin Snyder, ex coach dei Jazz e in passato ad Atlanta come vice di Budenholzer. In corsa ci sarebbero anche Charles Lee e Kenny Atkinson, rispettivamente negli staff di Milwaukee e Golden State. McMillan aveva sostituito Lloyd Pierce inizialmente ad interim nel 2021 ma era stato confermato con un quadriennale dopo aver condotto gli Hawks alle Finals della Eastern Conference poi perse contro i Milwaukee Bucks.