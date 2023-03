Kobe Bryant, 30 milioni di risarcimento alla famiglia per le foto shock

Kobe Bryant e l'accordo

Stando a quanto riportato dal New York Times, nell'accordo siglato sono stati inclusi anche 15 milioni di dollari che una giuria ha assegnato alla moglie della leggenda del basket in agosto, con fondi aggiuntivi per saldare potenziali richieste da parte delle sue figlie. Le scioccanti immagini furono condivise privatamente da parte di alcuni poliziotti e pompieri della contea. "La giornata di oggi segna il culmine della coraggiosa battaglia della signora Vanessa Bryant per chiedere conto della loro responsabilità a coloro che sono coinvolti in questa condotta grottesca", ha dichiarato il legale della donna. Quindi ha proseguito dicendo: "Ha combattuto per suo marito, sua figlia e tutti coloro nella comunità la cui famiglia deceduta è stata trattata con simile mancanza di rispetto. Speriamo che la sua vittoria al processo e questo accordo pongano fine a questa pratica".