Nba, Boston cade a Cleveland dopo un tempo supplementare

CLEVELAND (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con i Cleveland Cavaliers che "ringraziano" i Boston Celtics battendoli 118-114 dopo un tempo supplementare. Celtics che a 8 decimi dalla sirena finale (dopo esser stati anche sul +15) sono in lunetta con Grant Williams sul 109-109, l'esterno di Boston però commette un clamoroso 0/2 dalla linea della carità con il match che va all'overtime. Cleveland ne ha di più e grazie anche ai 40 punti di Donovan Mitchell porta a casa un importante successo. Joel Embiid dice 42 punti, James Harden 14 e 20 assist e Philadelphia vince a Indianapolis 147-143, tripla doppia invece per Damian Lillard da 31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist nella vittoria di Portland a Detroit per 110-104 mentre Miami batte di misura Atlanta 130-128 con 26 punti di Jimmy Butler. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (17 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) ma Denver vince comunque in rimonta contro Toronto per 118-113, infine nessun problema per i Kings contro New Orleans (123-108) con tripla doppia di Domantas Sabonis (19 punti, 11 rimbalzi e 11 assist).