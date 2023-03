Nba, colpo Knicks: battuti i Lakers a domicilio 112-108

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con le square di New York a rubare la scena. I Knicks vincono a casa dei Los Angeles Lakers per 112-108 trascinati dai 63 punti combinati da RJ Barrett (30) e Julius Ranle (30) mentre i Brooklyn Nets di Mikal Bridges (25 punti) sbancano Denver 122-120 malgrado la 27 tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (35 punti, 20 rimbalzi e 11 assist). Darius Garland (28) e Donovan Mitchell (23) guidano i Cavs al successo sul campo degli Hornets per 114-108 mentre il duo di Philadelphia Embiid-Harden piega Washington: 34 punti per il lungo, 18 punti e 14 assist per l'ex Rockets nel 112-93 Sixers. Troy Murphy III si scatena contro Portland (priva di Lillard) realizzando 41 punti con 9/14 da 3 nel successo casalingo dei Pelicans per 127-110, infine Jalen Williams (21+10 assist) aiuta OKC a vincere a San Antonio 102-90.