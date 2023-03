Nba, ottava perla per Philadelphia. Washington cade ancora in trasferta

TORINO - Arriva l'ottavo successo consecutivo per i Philadelphia 76ers, vittoriosi 141-121 contro Indiana Pacers. Contro un avversario che lamentava l'assenza di Tyrese Haliburton, Joel Embiid mette a referto 31 punti con sette assist e sette rimbalzi. Stesso score per Tyrese Maxey. Vincono davanti al proprio pubblico i Toronto Raptors, che superano i Minnesota Timberwolves 122-107: Pascal Siakam chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Fred VanVleet a 28 e per i canadesi è la settima vittoria casalinga consecutiva. Secondo successo in poche ore per i Chicago Bulls (che restano decimi a Est) contro Miami Heat (113-99): bene DeMar DeRozan autore di 24 punti.