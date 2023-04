Playoff Nba, Warriors sotto 2-0 con Sacramento: Curry non basta, follia Green

SACRAMENTO (Stati Uniti) - Chi lo avrebbe mai detto: i campioni in carica sull'orlo del precipizio. Sacramento si aggiudica anche gara-2 per 114-106 e per la prima volta nell'era Curry, i Warriors si trovano sotto 2-0 in una serie di Playoff. I Kings vengono trascinati da un super Fox (24 punti) ma la chiave del match è a 7' dalla fine quando Green calpesta sul petto Sabonis mentre è a terra e viene espulso. Un gesto folle del 23 di Golden State con l'atmosfera che si surriscalda e lascia spazio alla tripla di Fox con 2'17" ancora da giocare che porta i Kings sul 107-101, quindi un'altra bomba di Mitchell che sentenzia la gara. Per Sacramento 24 punti anche di Sabonis e 18 di Monk, per Golden State 28 punti di Curry (ma 3/13 dall'arco) e 22 palle perse. Da giovedì la serie si sposta a San Francisco.