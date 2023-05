Nba Playoff, Durant e Booker battono Denver! Boston va 2-1

PHOENIX (Stati Uniti) - I Phoenix Suns restano in vita nella serie contro i Denver Nuggets dopo il successo in Gara 3 per 121-114 (2-1), un successo che porta le firma di Devin Booker e Kevin Durant. Le stelle dei Suns infatti sono salite in cattedra giocando una partita pazzesca: 47 punti di Booker (27 nel primo tempo) e 39 di KD si cui 18 nel 2° periodo dominato 38-21 con Phoenix arrivata anche a toccare il +16. Denver rientra in partita ma nel 3° periodo la coppia dei Suns torna a graffiare: 11 punti per Durant, 12 per Booker compreso il layup a 65" per il +9. Ai Nuggets non è bastata la tripla doppia di Nikola Jokic da 30 punti, 17 rimbalzi e 17 assist.