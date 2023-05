Playoff Nba, Jokic show: Denver elimina Phoenix. Colpo Boston a Philadelphia

Denver batte Phoenix , chiude la serie e vola in semifinale dei playoff Nba . I Nuggets stendono a domicilio i Suns con un netto 100-125 . Gli ospiti mettono subito le cose in chiaro e a metà tempo sono già avanti di 30 punti (51-81). Serve a poco la reazione dei padroni di casa nel secondo parziale, l'eliminazione è inevitabile. A brillare sul parquet del Footprint Center è il solito Nikola Jokic , autore di una tripla doppia, la quinta nei playoff, da 32 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Tra i Phoenix Suns il migliore è l'americano Payne (31 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), mentre pesano le assenze di Chris Paul e Deandre Ayton, infortunatosi a una costola. I Denver Nuggets attendono ora la sfida di questa notte (ore 4 italiane) tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors - i gialloviola sono avanti 3-2 nella serie sui campioni in carica - per conoscere il nome della propria avversaria in semifinale.

Boston sbanca Philadelphia, si decide tutto a gara 7

Tutto ancora aperto, invece, tra Philadelphia e Boston. I Celtics, infatti, sbancano il Wells Fargo Center con il punteggio di 86-95 portando così la serie a gara 7. Si deciderà tutto, dunque, nella notte italiana tra domenica e lunedì (ore 1.30) al TD Garden. I 76ers sciupano il matchpoint tra le mura amiche e dovranno ora conquistare la semifinale in trasferta. La coppia Embiid-Maxey, entrambi con 26 punti sul tabellino, non basta ai padroni di casa per chiudere la contesa, con la formazione di Mazzulla che ne porta addirittura cinque in doppia cifra. Philadelphia paga a caro prezzo un ultimo quarto disastroso nel quale conta ben 11 punti di scarto dagli avversari (13 a 24), risultati poi decisivi per il risultato finale. La squadra di Doc Rivers cade sotto i colpi e le triple di Tatum, fino a quel momento non brillantissimo.