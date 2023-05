Playoff Nba, Butler show: Miami passa ancora a Boston e serie sul 2-0

Miami passa a Boston: serie sul 2-0

Guidati da un Jimmy Butler da favola, autore di 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, i Miami Heat vincono in casa dei Boston Celtics 111-105 e si portano in vantaggio 2-0 nella serie per le finali della Eastern Conference. Butler ha realizzato i 9 punti decisivi nel parziale di 23-9 che ha ribaltato la partita nel finale, un vero e proprio show dopo aver ricevuto le provocazioni di Williams nel momento di maggior pressione per i suoi compagni. Il resto lo ha fatto Bam Adebayo, che ha messo a segno 22 punti, 17 rimbalzi e nove assist per Miami. Ai Celtics non è bastata la solita prova maiuscola di Jayson Tatum da 34 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.