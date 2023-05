Nba Playoff, Miami implacabile: è 3-0 contro Boston!

MIAMI (Stati Uniti) - I Miami Heat dominano Gara 3 delle finali della Eastern Conference e mettono i Boston Celtics con le spalle al muro sotto 3-0. A South Beach i ragazzi di Spoelstra hanno vinto 128-102 in una partita senza storia: all'intervallo i padroni di casa hanno già indirizzato la partita sul 61-46 tirando con il 57% dal campo e con tre giocatori in doppia cifra. Nel 3° quarto cala il sipario per Boston che viene travota 32-17 entrando nell'ultima frazione sotto 93-64. Nelle fila degli Heat si sottolinea la superba prestazione di Gabe Vincent da 29 punti con 11/14 dal campo e di Duncan Robinson da 22 punti.