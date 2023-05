NBA, LeBron James medita il ritiro: “Ho molto a cui pensare"

Los Angeles (Stati Uniti) - 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist messi a referto: LeBron James ha provato in tutti i modi a tenere in vita i Lakers ma nella finale di Conference i Denver Nuggets hanno meritato e chiuso la serie sul 4-0 accedendo per la prima volta nella propria storia alle Finals Nba. Un duro colpo per King James che al termine del match ha messo in dubbio il suo futuro agonistico. Nella conferenza stamp post partita, LBJ ha dichiarato: "Vedremo cosa succede... non lo so . Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare". La delusione lo ha naturalmente demoralizzato dopo la pesante sconfitta nella serie contro Denver, nonostante una quarta partita in cui è stato eroico, con 31 dei suoi 40 punti solo nel primo periodo.

Lebron James medita il ritiro

"Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient'altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera", ha aggiunto Lebron in conferenza stampa: "Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L'ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato". Il 38enne James che ha ancora due anni di contratto con i Lakers, l'ultimo dei quali è opzionale, medita il ritiro, ma ha più volte dichiarato che gli piacerebbe giocare con o contro il figlio Bronny, atteso in Nba nel 2024-2025. La stampa statunitense non esclude un anno di riposo per la stella dei Lakers e poi un rientro per un ultimo anno. Tutto ancora da vedere, intanto resta la delusione per aver mancato le Finals.