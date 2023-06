Zion Williamson, la pornostar Moriah Mills, le minacce e il futuro in Nba

Zion Williamson ed i presunti sex tape di Moriah Mills

Nelle scorse ore Zion Williamson e la sua fidanzata hanno annunciato che presto avranno il loro primo figlio. Ma sembra che la notizia abbia fatto andare su tutte le furie l'attrice per film per adulti, Moriah Mills, che ha minacciato di pubblicare video espliciti con lui. "Ho dei sex tape di me e Zion, e lui li ha anche sul suo secondo telefono. Superando Pelicans e NBA, non merita di essere a New Orleans. I nastri saranno rilasciati presto", ha scritto in un messaggio su Twitter. Nelle scorse ore Mills ha scritto un altro tweet, dove si legge: "Zion non può vincere una causa contro di me, ho la prova fisica che ha mandato persone a minacciarmi e anche lui lo sa. Ti porto in tribunale per tutti i danni che hai causato alla mia vita", taggando proprio Williamson.