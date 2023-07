Wembanyama, gli Spurs lo fermano: stop alla Summer League NBA

E' confermato che Victor Wembanyama , prima scelta del draft Nba il mese scorso, non giocherà il resto della Summer League con San Antonio , secondo quanto riportano diversi media americani. Secondo il San Antonio Express-News ed Espn, gli Spurs hanno deciso di attenersi al loro piano iniziale di risparmiare il giocatore francese, 19enne (2,24 m), autore di una lunga stagione con la sua ex squadra Boulogne-Levallois.

Dopo una timida prima partita contro Charlotte venerdì e una brillante seconda contro Portland (27 punti, 12 rimbalzi) domenica, il pivot non sarà schierato per il resto di questo torneo estivo, che consente alle franchigie di lanciare le loro nuovo reclute. Lo stesso Wembanyama ha ammesso la scorsa settimana che non si aspettava di giocare più di due volte nella Summer League.