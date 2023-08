Rubio, annuncio choc: "Mi fermo e penso alla mia salute mentale"

Il dramma cresce intorno a noi, non è il caso di banalizzare, tantomeno di sorprendersi. Piuttosto bisogna cercare di capire cosa evidentemente non funzioni nel professionismo esasperato dello sport agonistico. O nel nostro tempo giacché anche gli idoli allenati per vincere e arrivati a vincere si fermano, al cospetto della depressione .

L’ultimo a denunciare il proprio problema e a fermarsi è Ricky Rubio, uno che esaltava tutti e dominava già da ragazzino, segnando in ogni modo e debuttando così nella Liga a 14 anni e 1 mesi e in Eurolega a 16. El Ricky, il predestinato, che giocava e regalava leggerezza, genio. Che veniva scelto nel 2009 al n. 5 assoluto del draft Nba da Minnesota: pur essendo sotto contratto con il Badalona (e poi Barcellona) per altre due stagioni con un buyout fissato a 5,7 milioni di euro.

Rubio, dall'esordio in Nba alla depressione

E nel 2011 infatti il debutto Nba, una carriera spesa tra T’wolves, Utah, Phoenix, Cleveland, Indiana, ancora Cleveland. Infortuni gravi e ritorni, come sembrava anche stavolta in preparazione con la Spagna per difendere il titolo Mondiale vinto da protagonista assoluto nel 2019. Lui che a 19 anni conquistava con Espana l’argento ai Giochi di Pechino. Eppure adesso, dopo la fatica per rientrare dal ko al ginocchio e giocare 33 partite in stagione, durante la preparazione in Nazionale, lo stop. A nemmeno 33 anni "Voglio ringraziare per tutto l’appoggio che ho ricevuto dalla federazione per aver compreso la mia decisione. Oggi l’hashtag #LaFamilia ha più significato che mai, e per questo dico grazie. Chiedo che venga rispettata la mia privacy per poter affrontare questi momenti: darò maggiori informazioni quando sarà il momento giusto".