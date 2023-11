Wembanyama, maglia debutto NBA all'asta: venduta a un prezzo incredibile!

Un tifoso di Victor Wembanyama ha acquistato la sua maglia d'esordio con i San Antonio Spurs questa settimana per quasi un milione di dollari! La divisa d'esordio del cestista francese, che vanta il record di essere il più alto in NBA con i suoi 224 cm, è stata battuta all'asta da Sotheby's la scorsa settimana: la stima fatta dagli esperti si aggirava intorno a 100.000 dollari come prezzo di vendita. Ma sorprendentemente un offerente non identificato ha finito per aggiudicarsi il tutto per l'enorme cifra di 762.000 dollari.