Celtics ok contro i Raptors, LeBron e Davis trascinano i Lakers

Ben undici le partite disputate nella notte Nba , con i leader della lega Boston Celtics che superano in trasferta i Toronto Raptors per 105-96 grazie ai 22 punti e 7 assist di Jrue Holiday e ai 19 con 14 rimbalzi di Jayson Tatum . Tornano alla vittoria i LA Lakers che battono gli Oklahoma City Thunder per 112-105 con 27 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis e 25 di LeBron James . Vittoria per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio che battono nettamente gli Indiana Pacers 132-105, per l'azzurro 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti di gioco.

Orlando ok, Banchero domina i Knicks

Gli Orlando Magic superano i New York Knicks per 98-94 grazie ai 20 punti di Paolo Banchero. Serve un tempo supplementare, invece, ai Miami Heat per battere i Brooklyn Nets per 96-95 con 32 punti di Jimmy Butler. Successo per i Philadelphia 76ers sugli Houston Rockets per 124-115 con 41 punti e 10 rimbalzi di Joel Embiid, mentre i Dallas Mavericks si impongono sui New Orleans Pelicans 125-120 con 42 punti di Kyrie Irving. Nelle altre partite, i i Memphis Grizzlies superano i Golden State Warriors per 116-107 mentre i Cleveland Cavaliers battono i Chicago Bulls 109-91, gli Atlanta Hawks superano i San Antonio Spurs per 109-99 (26 punti di Victor Wembanyama) e infine i Detroit Pistons battono i Washington Wizards per 129-117.