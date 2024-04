Da LeBron James a Curry e Durant: ecco il nuovo Dream Team per le Olimpiadi!

Il Team USA sta perfezionando la scelta del roster di basket maschile per le Olimpiadi di Parigi 2024, che include molti giocatori iconici come LeBron James dei Lakers, Stephen Curry dei Warriors , Kevin Durant dei Suns e Joel Embiid dei 76ers. Grant Hill, amministratore delegato del team statunitense, sta lasciando uno slot libero nel roster in vista del training camp di luglio e delle partite di esibizione a Las Vegas. Nel roster di 11 giocatori sono presenti anche l'ala dei Lakers Anthony Davis, la guardia dei Suns Devin Booker, la guardia del Minnesota Anthony Edwards, l'ala di Boston Jayson Tatum, la guardia di Boston Jrue Holiday, il centro di Miami Bam Adebayo e la guardia dell'Indiana Tyrese Haliburton. Steve Kerr, allenatore del Dream Team, allenerà così Curry alla sua prima apparizione olimpica. Kerr si riunirà anche con Durant, che è uno dei due soli giocatori ad aver vinto tre medaglie d'oro olimpiche di basket maschile, insieme a Carmelo Anthony.