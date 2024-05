Dominio Minnesota a Denver. Brunson stende i Pacers

Nella notte si è riacceso il fuoco dei PlayOff. La vetrina delle semifinali della Western Conference ha messo in mostra il secondo successo consecutivo dei Minnesota Timberwolves alla Ball Arena, casa dei Denver Nuggets in cui Edwards e Towns hanno assunto il ruolo da protagonisti. La coppia Jokic-Gordon non riesce a contrastare l'ottimo momento di forma dei Timberwolves neanche in Gara 2, lasciando troppo parquet agli avversari. Ad Est la prima semifinale riporta la vittoria dei New York Knicks, trascinati dai 43 punti dell'ormai leader Jalen Brunson, sostenuto dalla prestazione positiva dell'italo-americano DiVincenzo condita da 25 punti, entrambi responsabili della sconfitta dei Pacers in Gara 1.

Ancora Minnesota: Nuggets (ri)travolti

L'assenza di Rudy Gobert - punta di diamante della Francia alle prossime olimpiadi, assente per motivi familiari- per i Timberwolves non ha causato squilibri in difesa, e lo si evince dal risultato: 80-106. Gli ospiti hanno messo in mostra una prestazione difensiva perfetta, sorretta principalmente da Towns, autore di una doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi. Il solito Edwards ha schiacciato i Nuggets nella loro lunetta, con la doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi di Nikola Jokic risultata vana per le sorti del match, in cui è stato costretto assieme ai compagni di squadra ad alzare bandera bianca per la seconda volta, a seguito della sconfitta riportata in Gara 1. Minnesota affronterà le prossime due gare in casa, con gli uomini di Michael Malone costretti a ribaltare i pronostici che li vedono decisamente sfavoriti in ottica del passaggio del turno.

Ci pensa il solito Brunson: Pacers ko

C'è un nuovo eroe a New York, ed è Jalen Brunson. Il beniamino dei Knicks conclude la quarta partita di fila con oltre 40 punti a referto - 43 questa notte - fondamentali nella vittoria per 121-117 al Madison Square Garden che ha ospitato i Pacers di uno spento Haliburton (6 punti e 8 assist) in Gara 1. Da segnalare anche l'ottima prestazione di Josh Hart, condita da una doppia doppia da 24 punti e 13 assist. I giochi sono ancora aperti, riusciranno gli uomini di Rick Carlisle a ristabilire gli equilibri in Gara 2?