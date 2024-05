Boston vince ancora a Cleveland, Oklahoma rimette in parità la serie con Dallas

I Dallas Mavericks non riescono a dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute contro i Thunder, alzando bandiera bianca di fronte ad un superlativo Shai che trascina ancora una volta i suoi alla vittoria. Pessime notizie sul versante Cleveland: l'assenza di Donovan Mithcell ha influito non poco ai fini del risultato del match. Partita sostanzialmente equilibrata in cui i Cavaliers hanno tentato fino all'ultimo di tenere alte le speranze di un eventuale passaggio del turno, lasciando solo nel finale il parquet ai Celtics, avanti 3-1 nella serie.

Super Shai batte Doncic ed Irving: parità ripristinata

Grande prestazione per Shai Gilgeous-Alexander: la giovane guardia canadese mette a referto una partita perfetta con 34 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Gli avversari Doncic ed Irving - solo 9 punti e 9 assist per lui - non affrontano la sfida nel migliore dei modi, vedendosi costretti ad arrendersi alla potenza dell'avversario e a concedere la parità nella serie ad Oklahoma, con l'incertezza che al momento regna sovrana sul vincitore della serie. Luka "Magic" conclude il match con una tripla doppia da 18 punti,12 rimbalzi e 10 assist, affiancato dalla doppia doppia di PJ Washington da 21 punti e 12 rimbalzi. Statistiche che sfortunatamente non influiscono positivamente sul risultato, costringendo il campione sloveno a sfoggiare la miglior versione di sé stesso nei match successivi.

Cleveland crolla senza Mitchell: Boston scappa via

Le speranze dei Cavaliers di passare il turno si riducono all'osso dopo la sconfitta riportata nel match di stanotte contro i Celtics terminato 102-109 per gli ospiti. Un divario non troppo ampio che avrebbe potuto sicuramente ridurre la presenza di Donovan Mitchell, grande assente della partita. A trascinare i sogni dei padroni di casa ci ha provato Garland, con 30 punti e 7 assist, affiancato da Mobley e Levert (19 punti e 3 assist per entrambi). Domina la coppia Tatum-Brown alla Rocket Mortgage FieldHouse, con una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi per il primo e 27 punti e 8 rimbalzi per il secondo. Riusciranno i Cavaliers a rimontare nella serie?