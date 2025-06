Nba, i Los Angeles Lakers ceduti dopo 46 anni a Mark Walter per 10 miliardi di dollari!

Sponsor dell'operazione, l'ex gialloviola Earvin "Magic" Johnson , socio in affari di Walter, che è stato tra i primi a commentare la notizia: " Mia sorella Jeanie Buss ha fatto un ottimo lavoro, per aver concluso un incredibile affare e aver scelto la persona giusta per trascinare la dinastia dei Lakers alla vittoria: Mark Walter, mio socio d'affari e amico! Mark Walter è la scelta migliore e sarà il miglior custode dei Lakers - ha scritto su X - "I tifosi dei Lakers dovrebbero essere estasiati. Un paio di cose che posso dirvi su Mark: è motivato dalla vittoria, dall'eccellenza e dal fare tutto nel modo giusto. E metterà in campo le risorse necessarie per vincere! Capisco perché Jeanie Buss abbia venduto la squadra a lui, perché sono proprio simili".

La leggenda dei Lakers, con cui ha vinto 5 titoli NBA tra il 1980 e il 1988, ha mostrato tutto il suo entusiasmo: "So che mia sorella Jeanie avrebbe preso in considerazione la possibilità di vendere l'organizzazione dei Lakers solo a qualcuno che conosce e di cui si fida per portare avanti l'eredità dei Buss, iniziata da suo padre Dr. Buss. Ora può comodamente passare il testimone a Mark Walter, con cui ha una vera amicizia e di cui si può fidare. Lo ha visto costruire una squadra vincente con i Dodgers e sa che Mark farà bene alla squadra, all'organizzazione e ai tifosi dei Lakers! Entrambi sono estremamente intelligenti, visionari, grandi leader e hanno avuto un impatto positivo sulla comunità di Los Angeles! Ho appena parlato con Jeanie Buss per congratularmi e dirle che sono molto felice per lei e la sua famiglia. Le ho detto che suo padre, il dottor Buss, sarebbe molto orgoglioso di lei per aver ottenuto 10 miliardi di dollari per i Lakers, la più grande vendita di una franchigia sportiva nella storia!".