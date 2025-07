Fontecchio cambia squadra! Mercato NBA nel vivo: sorpresa Lillard

Fontecchio a Miami, rinnovo per Shai

Nella notte è arrivato anche un nuovo cambio di squadra per Simone Fontecchio. L'ala azzurra lascia i Detroit Pistons dopo circa un anno e mezzo per approdare ai Miami Heat in cambio di Duncan Robinson, tiratore da 3 che nel 2020 alla bolla di Orlando fu protagonista della cavalcata fino alle Finals. Fontecchio è reduce da una stagione da 5.9 punti e 2.9 rimbalzi in 16.5 minuti di media in regular season a Detroit e il suo minutaggio è stato assai ridotto anche nei playoff, dove partiva sempre dalla panchina. A questo punto proverà a trovare spazio in una Miami in fase di ricostruzione. Tra gli altri affari della notte, l'MVP della stagione e delle finali Shai Gilgeous-Alexander ha raggiunto un accordo con gli Oklahoma City Thunder per un'estensione record di 4 anni per 285 milioni di dollari, che gli garantirebbe lo stipendio medio a stagione più alto nella storia della NBA. Nella stagione appena conclusa Shai è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a vincere il titolo di MVP, MVP delle finali, miglior marcatore e campione NBAnella stessa stagione, dopo Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan quattro volte e Shaquille O'Neal.