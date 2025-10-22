I campioni riprendono da dove avevano lasciato, vincendo, ma per piegare i nuovi Houston Rockets dell'ex Kevin Durant servono due supplementari. Riparte la stagione NBA e come da tradizione a scendere in campo è la squadra che ha vinto l'ultimo Anello, gli Oklahoma City Thunder. Al Paycom Center, dopo la cerimonia di premiazione per il titolo vinto lo scorso giugno, si fa subito sul serio e l'Mvp uscente Shai Gilgeous-Alexander è già decisivo: dopo un primo tempo in ombra (appena 5 punti), chiude a quota 35, con il canestro a 2"1 dalla fine per il 104 pari che manda la gara all'overtime, e i liberi della vittoria realizzati a 2"3 dalla fine del secondo supplementare. Dall'altro lato Durant si presenta con la sua nuova maglia con 23 punti e 9 rimbalzi, anche se è lui a commettere il fatto che spedisce Shai in lunetta per i tiri che decidono la partita. Per OKC anche 28 punti e 7 rimbalzi di Chet Holmgren e 16 punti di Ajay Mitchell, ancora ai box Jalen Williams dopo l'infortunio al polso destro per il quale è stato operato a inizio luglio. Nei Rockets, detto di Durant, in evidenza Alperen Sengun con 39 punti (15 dei quali dall'arco), 11 rimbalzi e 7 assist.
Golden State batte i Lakers
Nell'altra gara disputata nella notte italiana, colpo dei Golden State Warriors alla crypto.com Arena, dove i Los Angeles Lakers cedono 119-109. Jimmy Butler (31 punti) e Stephen Curry (23) fanno la voce grossa per la squadra ospite, dove emerge anche Jonathan Kuminga (17 punti). Ai gialloviola non basta un Luka Doncic subito in grande spolvero, che sfiora la tripla doppia con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Ma con LeBron James fuori per l'infiammazione del nervo sciatico - ne avrà fino a metà novembre - lo sloveno non ha sufficiente aiuto dal resto della truppa, eccezion fatta per Austin Reaves (26 punti, di cui 13 nell'ultimo quarto). Non granché la prestazione dei nuovi: Deandre Ayton si ferma a 10 punti, Marcus Smart a 9 e Jake Laravia a 5. Golden State piazza l'allungo decisivo a inizio terzo quarto, con un parziale di 11-0, e da lì mantiene la doppia cifra di vantaggio fino alla fine. Ma del resto le statistiche dei Lakers non facevano sperare bene: nelle ultime nove stagioni, i gialloviola hanno vinto solo una volta la gara d'esordio. Questa notte in programma altre 12 partite. Spicca la sfida tra i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, mentre i Boston Celtics ospitano i Philadelphia 76ers.