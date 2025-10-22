I campioni riprendono da dove avevano lasciato, vincendo, ma per piegare i nuovi Houston Rockets dell'ex Kevin Durant servono due supplementari. Riparte la stagione NBA e come da tradizione a scendere in campo è la squadra che ha vinto l'ultimo Anello, gli Oklahoma City Thunder. Al Paycom Center, dopo la cerimonia di premiazione per il titolo vinto lo scorso giugno, si fa subito sul serio e l'Mvp uscente Shai Gilgeous-Alexander è già decisivo: dopo un primo tempo in ombra (appena 5 punti), chiude a quota 35, con il canestro a 2"1 dalla fine per il 104 pari che manda la gara all'overtime, e i liberi della vittoria realizzati a 2"3 dalla fine del secondo supplementare. Dall'altro lato Durant si presenta con la sua nuova maglia con 23 punti e 9 rimbalzi, anche se è lui a commettere il fatto che spedisce Shai in lunetta per i tiri che decidono la partita. Per OKC anche 28 punti e 7 rimbalzi di Chet Holmgren e 16 punti di Ajay Mitchell, ancora ai box Jalen Williams dopo l'infortunio al polso destro per il quale è stato operato a inizio luglio. Nei Rockets, detto di Durant, in evidenza Alperen Sengun con 39 punti (15 dei quali dall'arco), 11 rimbalzi e 7 assist.