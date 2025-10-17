Los Angeles sceglie Doncic: sarà ambasciatore ai prossimi Mondiali

"Il comitato ospitante di Los Angeles della Coppa del Mondo di calcio 2026, guidato dalla Los Angeles Sports & Entertainment Commission, è orgoglioso di annunciare che Luka Doncic , guardia dei Los Angeles Lakers, cinque volte All-Star NBA, sostenitore dello sport giovanile e filantropo, sarà ambasciatore ufficiale della comunità del comitato ospitante di Los Angeles della Coppa del Mondo 2026 ". La città più popolosa della California ospiterà otto partite dei Mondiali 2026, al via il prossimo 11 giugno, e ha scelto proprio Luka Doncic come testimonial d'eccezione extra calcio.

Le parole di Doncic

Il fuoriclasse dei Lakers, appassionato di calcio e tifosissimo del Real Madrid, ha sempre ribadito che il basket è la sua vita ma nel suo cuore il pallone occupa un posto speciale. "Sono orgoglioso di essere ambasciatore dei Mondiali a Los Angeles. È il più grande evento calcistico, sono molto entusiasta. Sono sempre stato un tifoso di calcio fin da piccolo e lo seguo tutt'ora. Sta diventando uno sport sempre più popolare negli USA. Non vedo l'ora che inizino i Mondiali per guardare i migliori calciatori giocare per la propria nazione e aiutare a unire persone di culture diverse nella passione per questo sport", la reazione dello sloveno alla nomina di ambasciatore per i prossimi Mondiali. Los Angeles ospiterà otto partite, tra cui l'esordio dei padroni di casa degli Stati Uniti, e Doncic sarà uno dei volti simbolo.