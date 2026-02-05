Boston continua a stupire. Cadono Denver e OKC: i risultati della notte NBA

Sette le gare giocate nella notte. In Eastern Conference Boston continua a stupire nonostante le assenze e raggiunge New York al secondo posto. Successo anche per la franchigia della Grande Mela, trainata dalla prestazione monumentale di Jalen Brunson. I Cavaliers di Harden - non ancora in campo - asfaltano i Clippers. A Ovest la sfida di vertice va a San Antonio. I 44 punti di Murphy non bastano ad evitare la sconfitta dei Pelicans contro Milwaukee.
Boston senza Tatum e Brown: altra vittoria importante
I Celtics di coach Mazzulla - e privi dei giocatori di maggior talento del roster - si candidano a sorpresa della Regular Season nonostante la pesante ristrutturazione avvenuta in estate. I biancoverdi espugnano Houston con il risultato di 114-93 e bissano il successo di Dallas. Sfiora la doppia doppia Derrick White (28 punti e 8 assist), bene anche Pritchard (27 punti) e Garza (19 punti e 6 rimbalzi), per i padroni di casa Durant mette a referto 15 punti. Boston conferma quindi il secondo posto, piazzamento che davvero in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione, e con l'arrivo di un centro esperto come Nikola Vucevic, ecco che un'annata di transizione può tramustarsi in ben altro.
Brunson mattatore di New York, sconfitti i Nuggets di Jokic
La copertina di questa notte va a Jalen Brunson: autore di 42 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 2 palle rubate nel successo casalingo contro Denver per 134-127 dopo due Over Time. Spicca per i padroni di casa anche la prestazione di Karl-Anthony Towns, che realizza una doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi. Per la franchigia del Colorado invece non bastano la tripla doppia di Nikola Jokic (30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) e i 39 punti di un ispiratissimo Jamal Murray. Knicks appaiati con Boston al secondo posto ad Est, Denver perde terreno da San Antonio.
Scontro al vertice a Ovest: la spunta San Antonio
Al Frost Bank Center va in scena la prima contro la seconda della classe: Thunder e Spurs. A vincere sono i texani per 116-106, grazie alle doppie doppie di Wembanyama (22 punti e 14 rimbalzi) e Fox (15 punti e 10 assist), prezioso inoltre l'apporto dalla panchina di Keldon Johnson: autore di 25 punti. Per una OKC priva di Shai Gilgeous-Alexander - rientro previsto per la sosta dell'All Star Game - non bastano i 20 punti di Wiggins e i due Williams: 25 per Kenrich e 24 per Jaylin. Il risultato comunque non smuove la classifica a Ovest. OKC resta in fuga.
Gli altri risultati
La sfida tra Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers ha visto un netto successo dei primi per 124-91, nonostante l'assenza di James Harden: arrivato proprio in una trade con i californiani. A fare la voce grossa è il giocatore di maggior talento della franchigia dell'Ohio: Donovan Mitchell, che sfiora la doppia doppia con 29 punti e 9 assist. Per i Clippers non bastano i 25 punti di Kawhi Leonard. Successi anche per Milwaukee, che batte New Orleans per 141-137 nonostante i 44 punti di Murphy, e Minnesota, vittoriosa in Canada contro i Raptors per 128-126.
