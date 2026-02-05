Boston continua a stupire. Cadono Denver e OKC: i risultati della notte NBA

Boston senza Tatum e Brown: altra vittoria importante

I Celtics di coach Mazzulla - e privi dei giocatori di maggior talento del roster - si candidano a sorpresa della Regular Season nonostante la pesante ristrutturazione avvenuta in estate. I biancoverdi espugnano Houston con il risultato di 114-93 e bissano il successo di Dallas. Sfiora la doppia doppia Derrick White (28 punti e 8 assist), bene anche Pritchard (27 punti) e Garza (19 punti e 6 rimbalzi), per i padroni di casa Durant mette a referto 15 punti. Boston conferma quindi il secondo posto, piazzamento che davvero in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione, e con l'arrivo di un centro esperto come Nikola Vucevic, ecco che un'annata di transizione può tramustarsi in ben altro.

Brunson mattatore di New York, sconfitti i Nuggets di Jokic

La copertina di questa notte va a Jalen Brunson: autore di 42 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 2 palle rubate nel successo casalingo contro Denver per 134-127 dopo due Over Time. Spicca per i padroni di casa anche la prestazione di Karl-Anthony Towns, che realizza una doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi. Per la franchigia del Colorado invece non bastano la tripla doppia di Nikola Jokic (30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) e i 39 punti di un ispiratissimo Jamal Murray. Knicks appaiati con Boston al secondo posto ad Est, Denver perde terreno da San Antonio.