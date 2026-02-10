Lebron non basta ai Lakers, Cleveland a quattro di fila e cadono ancora i Nuggets: tutti i risultati

Denver non sa più vincere nonostante un super Jokic

Altro scontro di vertice quello tra Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers, che ha visto la vittoria della franchigia dell'Ohio per 119-117. A spostare la bilancia in favore dei Cavs sono le tre doppie doppie di Donovan Mitchell (32 punti e 10 assist), James Harden (22 punti e 10 rimbalzi) e Jarrett Allen (22 punti e 13 rimbalzi). Un Nikola Jokic tirato a lustro non basta a centrare la vittoria. Per il serbo tripla doppia da 22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Ottima prestazione anche di Jamal Murray: doppia doppia da 17 punti e 11 assist. Denver alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Cleveland centra il quarto successo consecutivo e si avvicina a Boston.