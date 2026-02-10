Lebron non basta ai Lakers, Cleveland a quattro di fila e cadono ancora i Nuggets: tutti i risultati

Ricco programma nella notte NBA: 10 le gare disputate. Oklahoma - ancora priva di Shai Gilgeous-Alexander - centra il colpo grosso alla Crypto Arena di Los Angeles nonostante la doppia doppia di Lebron James. Denver non sa più vincere: la tripla doppia di Nikola Jokic non evita la sconfitta contro Cleveland. Fontecchio parte titolare ma Miami cade a sorpresa contro Utah. Ritrova la vittoria una Golden State orfana delle sue stelle. Quinta sconfitta consecutiva per i Chicago Bulls, che si allontanano dalla zona Play In. I 38 punti di C.J. McCollum non bastano agli Hawks, sconfitti da Minnesota.
L'eterno Lebron non basta ai Lakers
Sfida d'alta classifica ad Ovest tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. La prima della classe espugna la Crypto Arena con il risultato di 119-110. Per i Thunder ben sette giocatori in doppia cifra, tra cui spiccano la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi del centro Chet Holmgren e i 17 punti dell'ex Alex Caruso. Doppia doppia anche per un Lebron James formato vintage. L'ex Cleveland e Miami mette a segno 22 punti e 10 assist: purtroppo per i suoi, inutili ai fini del risultato. A fare la differenza è anche il rendimento delle due panchine, da cui OKC ricava 54 punti mentre i Lakers si fermano a 37. Los Angeles non centra quindi la quarta vittoria consecutiva. OKC sempre più prima.
Denver non sa più vincere nonostante un super Jokic
Altro scontro di vertice quello tra Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers, che ha visto la vittoria della franchigia dell'Ohio per 119-117. A spostare la bilancia in favore dei Cavs sono le tre doppie doppie di Donovan Mitchell (32 punti e 10 assist), James Harden (22 punti e 10 rimbalzi) e Jarrett Allen (22 punti e 13 rimbalzi). Un Nikola Jokic tirato a lustro non basta a centrare la vittoria. Per il serbo tripla doppia da 22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Ottima prestazione anche di Jamal Murray: doppia doppia da 17 punti e 11 assist. Denver alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Cleveland centra il quarto successo consecutivo e si avvicina a Boston.
Golden State rialza la testa. Miami cade in casa
Tornano al successo i Warriors, anche se mancano ancora all'appello Curry, Butler e Porzingis. La franchigia della Baia batte Memphis per 114-113 con addirittura tutti i titolari in doppia cifra. Preziosissimo anche l'apporto dalla panchina del veterano Al Horford - che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi - e di Podziemski (17 punti). Fontecchio parte titolare nella sfida dei suoi Miami Heat contro gli Utah Jazz. La squadra della Florida perde in casa per 111-115. Per l'italiano 9 punti in 19 minuti in campo. A fare la voce grossa per i Jazz sotto canestro è Jusuf Nurkic. L'ex Portland mette a segno 16 rimbalzi - di cui 11 difensivi - e 10 punti. Anche per Utah l'intero quintetto titolare in doppia cifra.
Gli altri risultati
Si allontana dalle inseguitrici ad Est Detroit: vittoriosa in North Carolina per 110-104 su Charlotte, grazie ai 33 punti di Cade Cunningham. Si allontana dalla zona Play In Chicago, che perde in casa dei Brooklyn Nets per 115-123, nonostante una buona prestazione del nuovo arrivato Anfernee Simons. Continua la stagione incolore dei Bucks - privi di Giannis Antetokounmpo - che perdono contro Orlando per 99-118. Minnesota batte Atlanta per 138-116: non bastano i 38 punti di un ispiratissimo McCollum ad evitare la sconfitta agli Hawks. Dei Philadelphia 76ers orfani di Embiid perdono a Portland per118-135 e si allontanano dal quinto posto ad Est dei Toronto Raptors. Nella sfida di bassa classifica ad Ovest tra Pelicans e Kings vince New Orleans per 120-94.
