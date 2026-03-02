New York interrompe la striscia di San Antonio. Vincono le capoliste e le squadre di Los Angeles

Undici gare nella notte NBA. Termina con undici risultati consecutivi la striscia di risultati utili consecutivi dei San Antonio Spurs, che cadono al Madison Squadre Garden contro i New York Knicks. Vincono entrambe le prime della classe ad Est e Ovest: Pistons vittoriosi sui Magic, i Thunder battono i Mavericks. Nottata positiva anche per le franchigie di Los Angeles con i Lakers che ottengono il successo sui Sacramento Kings, stesso risultato per i Clippers ma contro i New Orleans Pelicans. Seconda vittoria consecutiva per i Boston Celtics sui Philadephia 76ers, trascinati da un super Queta. Perdono ancora i Denver Nuggets contro Minnesota, nonostante una tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic, che ora scivolano al quinto posto ad Ovest. Tornano alla vittoria dopo undici sconfitte consecutive i Chicago Bulls, sui Milwaukee Bucks. Successi anche per Cleveland, Memphis e Atlanta.
New York frena la corsa di San Antonio
Si interrompe il filotto dei San Antonio Spurs. I texani vengono nettamente sconfitti nella casa dei New York Knicks per 114-89, nonostante la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama. Per la franchigia della Grande Mela tutti i titolari in doppia cifra di punteggio. Splendono le doppie doppie di Karl-Anthony Towns da 12 punti e 14 rimbalzi e di Josh Hart da 10 punti e 10 rimbalzi. Score leader della gara Mikal Bridges con 25 punti. Seconda vittoria consecutiva per i Knicks dopo il successo sui Bucks. New York che rimane salda al terzo posto. Si ferma quindi a undici vittorie la striscia positiva dei San Antonio Spurs, che comunque rimangono a netta distanza dal terzo posto momentaneamente occupato dagli Houston Rockets con cinque gare e mezzo di distanza.
Capoliste e Los Angeles: notte di vittorie
Vincono entrambe le teste di serie delle rispettive Conference. Detroit batte Orlando a domicilio per 106-92, grazie a un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Per i Pistons bene anche Tobias Harris con 23 punti. Non basta ai Magic la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero. Vittoria anche per Oklahoma City che si impongono sul parquet dei Dallas Mavericks - ancora senza Cooper Flagg - per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, sfiora la doppia doppia Chet Holmgren con 19 punti e 9 rimbalzi. Successi casalinghi per le squadre di Los Angeles. Lakers vittoriosi su Kings per 128-104 con le stelle gialloviola a brillare: 28 punti e 9 assist per Luka Doncic, 24 punti per Lebron James. Clipper che battono i Pelicans con il risultato di 137-117 grazie ai 23 punti di Kawhi Leonard.
Denver perde ancora e sprofonda
Altra battuta d'arresto, seconda consecutiva dopo quella contro i Thunder, per i Denver Nuggets, giunti alla sesta sconfitta nelle ultime dieci gare. La squadra di Nikola Jokic perde per 108-117 in casa contro Minnesota. Non basta la tripla doppia sfiorata dal centro serbo (35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) per la franchigia del Colorado, come non bastano nemmeno i 25 punti messi a segno da Jamal Murray. Per dei Minnesota Timberwolves ridotti ai minimi termini - solamente otto giocatori a disposizione - ci pensano i 21 punti di Anthony Edwards, a cui danno man forte i 20 punti di Jaden McDaniels e i 15 rimbalzi, di cui dieci difensivi, di Rudy Gobert. Con questa sconfitta Denver scivola addirittura al quinto posto ad Ovest, e attenzione perchè i Phoenix Suns (primo posto per i Play In) distano solo due gare e mezzo di distanza. Minnesota che con questo successo scavalca proprio i Nuggets in classifica e si porta ora al quarto posto della Western Conference.
Gli altri risultati
Successo per i Boston Celtics contro i Philadephia 76ers privi di Joel Embiid per 114-98 con il sorprendente portoghese Neemias Queta protagonista con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Ai Sixers non bastano i 33 punti del solito Tyrese Maxey. Tornano, dopo un digiuno durato un mese, i Chicago Bulls, che sconfiggono per 120-97 i Milwaukee Bucks. A decidere l'incontro una tripla doppia di Josh Giddey da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Vincono i Cleveland Cavaliers per 106-102 sui Brooklyn Nets con 22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist dell'ex di giornata James Harden. In chiusura successi dei Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers per 125-106 e degli Atlanta Hawks sui Portland Trail Blazers per 135-101 con la doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi di Onyeka Okongwu.
