New York interrompe la striscia di San Antonio. Vincono le capoliste e le squadre di Los Angeles

Undici gare nella notte NBA. Termina con undici risultati consecutivi la striscia di risultati utili consecutivi dei San Antonio Spurs, che cadono al Madison Squadre Garden contro i New York Knicks. Vincono entrambe le prime della classe ad Est e Ovest: Pistons vittoriosi sui Magic, i Thunder battono i Mavericks. Nottata positiva anche per le franchigie di Los Angeles con i Lakers che ottengono il successo sui Sacramento Kings, stesso risultato per i Clippers ma contro i New Orleans Pelicans. Seconda vittoria consecutiva per i Boston Celtics sui Philadephia 76ers, trascinati da un super Queta. Perdono ancora i Denver Nuggets contro Minnesota, nonostante una tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic , che ora scivolano al quinto posto ad Ovest. Tornano alla vittoria dopo undici sconfitte consecutive i Chicago Bulls, sui Milwaukee Bucks. Successi anche per Cleveland, Memphis e Atlanta.

New York frena la corsa di San Antonio

Si interrompe il filotto dei San Antonio Spurs. I texani vengono nettamente sconfitti nella casa dei New York Knicks per 114-89, nonostante la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama. Per la franchigia della Grande Mela tutti i titolari in doppia cifra di punteggio. Splendono le doppie doppie di Karl-Anthony Towns da 12 punti e 14 rimbalzi e di Josh Hart da 10 punti e 10 rimbalzi. Score leader della gara Mikal Bridges con 25 punti. Seconda vittoria consecutiva per i Knicks dopo il successo sui Bucks. New York che rimane salda al terzo posto. Si ferma quindi a undici vittorie la striscia positiva dei San Antonio Spurs, che comunque rimangono a netta distanza dal terzo posto momentaneamente occupato dagli Houston Rockets con cinque gare e mezzo di distanza.

Capoliste e Los Angeles: notte di vittorie

Vincono entrambe le teste di serie delle rispettive Conference. Detroit batte Orlando a domicilio per 106-92, grazie a un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Per i Pistons bene anche Tobias Harris con 23 punti. Non basta ai Magic la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero. Vittoria anche per Oklahoma City che si impongono sul parquet dei Dallas Mavericks - ancora senza Cooper Flagg - per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, sfiora la doppia doppia Chet Holmgren con 19 punti e 9 rimbalzi. Successi casalinghi per le squadre di Los Angeles. Lakers vittoriosi su Kings per 128-104 con le stelle gialloviola a brillare: 28 punti e 9 assist per Luka Doncic, 24 punti per Lebron James. Clipper che battono i Pelicans con il risultato di 137-117 grazie ai 23 punti di Kawhi Leonard.