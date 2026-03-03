Torna Giannis ma i Bucks vanno ko. Vittorie per Rockets e Nuggets. Perdono ancora i Warriors!

Houston al terzo posto, sconfitti i Jazz

A completare il programma della notte è un altro successo esterno, quello di Houston per 118-123 sul campo dei Washington Wizards. I Rockets volano con i 32 punti (e 13 rimbalzi) di Alperen Sengun e i 30 di Kevin Durant, ma arrivano le doppie doppie anche di Amen Thompson (22 punti e 12 rimbalzi) e Reed Sheppard (19 punti e 10 assist, oltre a 7 rimbalzi). Tra le fila dei capitolini invece ci provano Bilal Coulibaly con 23 punti e soprattutto Sharife Cooper in uscita dalla panchina con 21 punti e un 8 su 10 dal campo e un 3 su 4 da tre punti. Houston che con questa vittoria va a mezza gara di distanza dai Minnesota Timberwolves e a una dai Denver Nuggets. In questa corsa per il terzo posto della Western Conference non sono da escludere anche i Los Angeles Lakers: distanti due gare dai Rockets.