Torna Giannis ma i Bucks vanno ko. Vittorie per Rockets e Nuggets. Perdono ancora i Warriors!

Quattro le gare giocate nella notte NBA. È il grande giorno del rientro sul parquet di Giannis Antetokounmpo, anche se i Milwaukee Bucks cadono in casa per mano dei Boston Celtics, che si confermano giornata dopo giornata la vera seconda forza della Eastern Conference. Vittoria anche per gli Houston Rockets, balzati da un po' di turni al terzo posto ad Ovest, sul campo degli Washington Wizards, grazie ai trentelli di Kevin Durant e Alperen Sengun. Tornano al successo i Denver Nuggets dopo la sconfitta contro i Minnesota Timberwolves. La squadra di Jokic batte a domicilio gli Utah Jazz. Chiudono la giornata Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: a vincere sono i secondi, che vedono anche l'esordio di Darius Garland, grazie ai 23 punti di Kawhi Leonard.
Torna Giannis, ma Bucks ko
Quindici partite dopo l'infortunio che ne ha compromesso la corsa al titolo di MVP, torna in campo Giannis Antetokounmpo, nella sfida casalinga dei Bucks contro dei lanciatissimi Boston Celtics (otto vittorie nelle ultime dieci gare). La gara termina con un netto successo degli ospiti con il risultato di 108-81. Per i biancoverdi tutti i titolari in doppia cifra di punteggio a cui vanno sommati, ancora una volta, i 25 punti dalla panchina di Payton Pritchard: sesto uomo dell'anno se non fosse che il trofeo individuale lo ha vinto anche la stagione scorsa e per questo non è eleggibile. Antetokounmpo realizza una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi, inutili ai fini del risultato. Celtics sempre più stabilmente al secondo posto ad Est, Bucks alla terza sconfitta consecutiva e distanti tre gare e mezzo dalla decima posizione occupata dagli Charlotte Hornets, valevole per l'accesso ai Play In.
Denver torna a vincere con un super Murray
Tornano al successo i Nuggets, che piegano la resistenza degli Utah Jazz per 128-125, grazie a una prestazione monstre da parte del canadese Jamal Murray, che mette a segno 45 punti. Partita dalle mille emozioni, con Denver che effettuano il sorpasso e allungano nel terzo quarto, mentre Utah si rifà sotto nell'ultimo parziale ma non riesce a completare la rimonta nonostante i 36 punti di Keyonte George. Oltre a Murray, che chiude con il 13/19 dal campo, di cui un notevole 8/13 da tre Denver vola anche con Nikola Jokic, che raccoglie 22 punti e 12 rimbalzi e permette ai suoi di tornare a vincere dopo due sconfitte di fila. Per Denver ora l'obiettivo è riprendersi il terzo posto ad Ovest.
Golden State in crisi, la spuntano i Clippers
La prima partita di Darius Garland con la nuova squadra coincide anche con la seconda vittoria consecutiva dei Los Angeles Clippers, che passano per 101-114 sul campo dei Golden State Warriors, ancora orfani di Stephen Curry, il cui rientro è ancora incerto, Jimmy Butler e Kristaps Porzingis. Il solito Kawhi Leonard si conferma il più prolifico dei suoi, con 23 punti e 8 rimbalzi, a cui si aggiunge il prezioso contributo di Bennedict Mathurin dalla panchina con 17 punti. Sono 12, invece, i punti di Garland, che gioca 23 minuti e chiude con il 4/9 dal campo. A Golden State, invece, non bastano i 22 punti di Brandin Podziemski per evitare il quinto ko nelle ultime sette partite. Clippers che si avvicinano proprio all'ottavo posto occupato dai Warriors.
Houston al terzo posto, sconfitti i Jazz
A completare il programma della notte è un altro successo esterno, quello di Houston per 118-123 sul campo dei Washington Wizards. I Rockets volano con i 32 punti (e 13 rimbalzi) di Alperen Sengun e i 30 di Kevin Durant, ma arrivano le doppie doppie anche di Amen Thompson (22 punti e 12 rimbalzi) e Reed Sheppard (19 punti e 10 assist, oltre a 7 rimbalzi). Tra le fila dei capitolini invece ci provano Bilal Coulibaly con 23 punti e soprattutto Sharife Cooper in uscita dalla panchina con 21 punti e un 8 su 10 dal campo e un 3 su 4 da tre punti. Houston che con questa vittoria va a mezza gara di distanza dai Minnesota Timberwolves e a una dai Denver Nuggets. In questa corsa per il terzo posto della Western Conference non sono da escludere anche i Los Angeles Lakers: distanti due gare dai Rockets.
