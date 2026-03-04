Cleveland ferma Detroit. Riprende la corsa di San Antonio. Lebron e Doncic trascinano i Lakers

Dieci le gare disputate nella notte NBA. A prendersi la copertina della serata sono i Cleveland Cavaliers, che si prendono la rivincita sui Detroit Pistons prima forza dell'Est. I San Antonio Spurs riprendono a correre dopo la battuta d'arresto patita l'ultima giornata: i texani asfaltano a domicilio i Philadelphia 76ers. Terza vittoria di fila per gli Oklahoma City Thunder, che battono i Chicago Bulls. Terzo successo consecutivo anche per i Los Angeles Lakers, che battono i New Orleans Pelicans grazie alle ottime prestazioni di Lebron James e Luka Doncic. L'azzurro Fontecchio contribuisce alla vittoria dei Miami Heat su Brooklyn. Bene New York, Minnesota, Orlando, Phoenix e Charlotte.
Cleveland ferma Detroit
A soli tre giorni di distanza dall'ultima sfida che ha visto protagonisti i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers, le due squadre si riaffrontano nel match di cartello di questa giornata. il risultato questa volta premia i Cavs, che si impongono per 113-109 contro la capolista della Eastern Conference. Tra le fila della franchigia dell'Ohio, priva di Donovan Mitchell, bene Jaylon Tyson con i suoi 22 punti, mentre sono 18 quelli messi a referto da James Harden. Ai Pistons non basta il solito Jalen Duren, che arricchisce il tabellino con 24 punti. Questa sconfitta non mette minimamente in dubbio la leadership ad Est di Detroit, a quattro gare e mezzo di distanza dai Boston Celtics secondi. Cleveland allunga sul quinto posto dei Toronto Raptors.
OKC e Spurs mantengono la vetta dell'Ovest
Vincono sia la prima che la seconda forza della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder espugnano lo United Center, casa dei Chicago Bulls, per 116-108. I San Antonio Spurs asfaltano i Philadelphia 76ers in Pennsylvania con il risultato di 131-91. In assenza di Shai Gilgeous-Alexander, alle prese con un problema addominale, salgono in cattedra Jared McCain, 20 punti a referto con quattro triple, e Isaiah Joe, che ne segna 19 per un successo che consente a OKC di mantenere saldo il comando della graduatoria di Conference. Senza storia la sfida tra Spurs e 76ers, dove a prendersi la scena sono Devin Vassell e Dylan Harper con 22 punti ciascuno, mentre sono 10 quelli messi a segno da Victor Wembanyama.
Lebron e Doncic portano la vittoria ai Lakers
Luka Doncic e Lebron James sono assoluti protagonisti nel successo dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans con il risultato di 110-101. In un match complicato, con il punteggio in bilico fino a metà dell'ultimo quarto, l'asso sloveno realizza 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre Lebron chiude il match con 21 punti per la terza vittoria di fila. Tra le fila dei Pelicans il migliore per punti realizzati è la prima scelta del Draft 2019 Zion Williamson: che chiude con 24 punti a referto. Los Angeles Lakers che si allontanano quindi dalla zona Play In, con i Phoenix Suns che erano stati pericolosamente vicini ora nuovamente a distanza di sicurezza: due le gare tra le due formazioni.
Gli altri risultati
C'è anche la firma di Simone Fontecchio nella vittoria dei Miami Heat sui Brooklyn Nets. Il classe 1995 abruzzese mette a segno 12 punti nel successo per 124-98 dei suoi, dove arrivano anche 23 punti di Bam Adebayo e 22 di Tyler Herro. Successo anche per i New York Knicks sui Toronto Raptors per 111-95, grazie alle doppie doppie di Jalen Brunson (26 punti e 10 assist) e Karl-Anthony Towns (21 punti e 12 rimbalzi). Successi anche per Charlotte (117-90 contro Dallas), Orlando (126-109 contro Washington), Minnesota (117-110 contro Memphis) e Phoenix (114-103 contro Sacramento).
Dieci le gare disputate nella notte NBA. A prendersi la copertina della serata sono i Cleveland Cavaliers, che si prendono la rivincita sui Detroit Pistons prima forza dell'Est. I San Antonio Spurs riprendono a correre dopo la battuta d'arresto patita l'ultima giornata: i texani asfaltano a domicilio i Philadelphia 76ers. Terza vittoria di fila per gli Oklahoma City Thunder, che battono i Chicago Bulls. Terzo successo consecutivo anche per i Los Angeles Lakers, che battono i New Orleans Pelicans grazie alle ottime prestazioni di Lebron James e Luka Doncic. L'azzurro Fontecchio contribuisce alla vittoria dei Miami Heat su Brooklyn. Bene New York, Minnesota, Orlando, Phoenix e Charlotte.
Cleveland ferma Detroit
A soli tre giorni di distanza dall'ultima sfida che ha visto protagonisti i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers, le due squadre si riaffrontano nel match di cartello di questa giornata. il risultato questa volta premia i Cavs, che si impongono per 113-109 contro la capolista della Eastern Conference. Tra le fila della franchigia dell'Ohio, priva di Donovan Mitchell, bene Jaylon Tyson con i suoi 22 punti, mentre sono 18 quelli messi a referto da James Harden. Ai Pistons non basta il solito Jalen Duren, che arricchisce il tabellino con 24 punti. Questa sconfitta non mette minimamente in dubbio la leadership ad Est di Detroit, a quattro gare e mezzo di distanza dai Boston Celtics secondi. Cleveland allunga sul quinto posto dei Toronto Raptors.