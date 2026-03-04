Cleveland ferma Detroit. Riprende la corsa di San Antonio. Lebron e Doncic trascinano i Lakers

OKC e Spurs mantengono la vetta dell'Ovest

Vincono sia la prima che la seconda forza della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder espugnano lo United Center, casa dei Chicago Bulls, per 116-108. I San Antonio Spurs asfaltano i Philadelphia 76ers in Pennsylvania con il risultato di 131-91. In assenza di Shai Gilgeous-Alexander, alle prese con un problema addominale, salgono in cattedra Jared McCain, 20 punti a referto con quattro triple, e Isaiah Joe, che ne segna 19 per un successo che consente a OKC di mantenere saldo il comando della graduatoria di Conference. Senza storia la sfida tra Spurs e 76ers, dove a prendersi la scena sono Devin Vassell e Dylan Harper con 22 punti ciascuno, mentre sono 10 quelli messi a segno da Victor Wembanyama.