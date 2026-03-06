Vittorie pesanti per Denver e Golden State! Wembanyama doma Detroit. Orlando si salva allo scadere

Gli altri risultati

I Phoenix Suns cadono in casa contro Chicago: 105-103 per i Bulls con un Collin Sexton in grande spolvero da 30 punti e 5 assist. 27 punti per Devin Booker, ma la franchigia dell'Arizona vede interrompersi una serie positiva di due vittorie. Minnesota la spunta su Toronto in casa 115-107. Anthony Edwards score leader con 22 punti. Bene anche Rudy Gobert (18 punti e 12 rimbalzi), Julius Randle (17 punti e 8 assist) e Donte DiVincenzo (16 punti e 5 rimbalzi). Miami non sbaglia in casa contro Brooklyn. In Florida finisce 126-110 per gli Heat con Tyler Herro (25 punti) e Bam Adebayo (21 punti) oltre quota 20 punti. 27 punti e 13 rimbalzi per Michael Porter Jr, ma i Nets subiscono la decima sconfitta consecutiva. Utah passa a Washington 122-112. 32 punti per Ace Bailey e 27 punti e 11 assist per Isaiah Collier. Julian Reese ultimo a mollare dei Wizards con 18 punti e 20 rimbalzi. A chiudere la giornata il successo per 133-123 di New Orleans contro Sacramento. A portare la vittoria ai Pelicans ci pensa Zion Williamson, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi.