Vittorie pesanti per Denver e Golden State! Wembanyama doma Detroit. Orlando si salva allo scadere

Nove gare disputate nella notte NBA. Ad Ovest vanno in scena due scontri diretti in zona Play Off: Denver Nuggets contro Los Angeles Lakers (successo per la squadra di Jokic) e Golden State Warriors contro Houston Rockets (vittoria per i californiani). San Antonio batte nuovamente Detroit grazie a un Wembanyama da urlo. Ottima prova corale dei Minnesota Timberwolves, che sconfiggono in casa i Toronto Raptors. Vittoria in extremis per gli Orlando Magic sui Dallas Mavericks nonostante il ritorno di Cooper Flagg. Successi anche per i Miami Heat, Washington Wizards, Chicago Bulls e New Orleans Pelicans.
Si infiamma la Western Conference: successi per Warriors e Nuggets
Si smuove la classifica ad Ovest grazie ai successi di Denver e Golden State. I primi sconfiggono i Los Angeles Lakers con il risultato di 120-113, trascinati dalle prestazioni di Nikola Jokic (quadrupla doppia sfiorata con 28 punti, 12 rimbalzi, 13 assist e 9 palle rubate) e Jamal Murray (28 punti e 7 assist). Per i gialloviola non evitano la sconfitta la doppia doppia di Luka Doncic da 27 punti e 11 rimbalzi e i 16 punti e 8 assist di Lebron James. I Warriors si impongono in esterna sul parquet degli Houston Rockets per 115-113 dopo un Over Time. Mattatore della gara Brandin Podziemski con 26 punti e 9 assist, a dargli man forte ci pensa De'Anthony Melton con 23 punti. Tra le fila dei Rockets Reed Sheppard ne mette 30 in uscita dalla panchina, ma Houston perde comunque la seconda partite nelle ultime tre e vede i Minnesota Timberwolves approdare ora al terzo posto della Western Conference.
Wembanyama da urlo: Detroit ancora ko
Porta la firma di Victor Wembanyama il successo dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 121-106: il francese realizza una doppia doppia da 38 punti e 16 rimbalzi. Tra le fila dei texani non è da meno De'Aaron Fox con 29 punti e 5 rimbalzi. La capolista della Eastern Conference si arrendono nonostante i 26 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Seconda sconfitta consecutiva quindi per i Pistons, che mantengono comunque i Boston Celtics secondi a quattro gare e mezza di distanza. San Antonio Spurs alla nona vittoria nelle ultime dieci gare e alla seconda di fila. Per i grigioneri ora sono solo tre le gare che li separano dal primo posto della Western Conference degli Oklahoma City Thunder.
Wendell Carter salva i Magic
Successo al cardiopalma per Orlando, che si salva allo scadere contro Dallas: 115-114 per i Magic. Sotto 110-114 a 38 secondi dalla fine, la vittoria arriva grazie alla tripla del -1 di Jalen Suggs (17 punti e 7 assist) e al buzzer beater di Wendell Carter Jr (15 punti e 7 rimbalzi). Tra le fila dei Mavericks da segnalare il ritorno sul parquet di Cooper Flagg: prima scelta assoluta al Draft 2025 e autore di 18 punti in 26 minuti. Ottima prova anche per Klay Thompson: l'ex Golden State realizza 24 punti in uscita dalla panchina. Orlando si avvicina sempre di più al sesto posto ad Est dei Philadelphia 76ers (l'ultimo valevole per entrare direttamente ai Play Off). Il cammino di Dallas era già compromesso e la quinta sconfitta consecutiva alla fine non cambia più di tanto la classifica dei texani.
Gli altri risultati
I Phoenix Suns cadono in casa contro Chicago: 105-103 per i Bulls con un Collin Sexton in grande spolvero da 30 punti e 5 assist. 27 punti per Devin Booker, ma la franchigia dell'Arizona vede interrompersi una serie positiva di due vittorie. Minnesota la spunta su Toronto in casa 115-107. Anthony Edwards score leader con 22 punti. Bene anche Rudy Gobert (18 punti e 12 rimbalzi), Julius Randle (17 punti e 8 assist) e Donte DiVincenzo (16 punti e 5 rimbalzi). Miami non sbaglia in casa contro Brooklyn. In Florida finisce 126-110 per gli Heat con Tyler Herro (25 punti) e Bam Adebayo (21 punti) oltre quota 20 punti. 27 punti e 13 rimbalzi per Michael Porter Jr, ma i Nets subiscono la decima sconfitta consecutiva. Utah passa a Washington 122-112. 32 punti per Ace Bailey e 27 punti e 11 assist per Isaiah Collier. Julian Reese ultimo a mollare dei Wizards con 18 punti e 20 rimbalzi. A chiudere la giornata il successo per 133-123 di New Orleans contro Sacramento. A portare la vittoria ai Pelicans ci pensa Zion Williamson, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi.
