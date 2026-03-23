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Minnesota passa a Boston dopo 21 anni! Jokic dominante: Portland ko. Bene New York e Phoenix

I Timberwolves espugnano il TD Garden privi di Edwards e conquistando un successo a lungo atteso. Il centro dei Nuggets realizza l'ennesima tripla doppia stagionale. Vittorie per Knicks, Suns e Kings
Minnesota passa a Boston dopo 21 anni! Jokic dominante: Portland ko. Bene New York e Phoenix© APS
2 min

Siamo giunti ormai agli sgoccioli della Regular Season NBA. La Post Season è alle porte, con i Play In che cominceranno il 14 aprile, mentre i Play Off inizieranno il 18. Cinque le gare disputate questa giornata. I Minnesota Timberwolves rompono il tabù del TD Garden e vincono a Boston pur privi della loro stella Anthony Edwards. Nikola Jokic realizza la trentacinquesima tripla doppia della sua stagione e guida i Denver Nuggets nel successo contro i Portland Trail Blazers. Fanno la voce grossa i Phoenix Suns contro i Toronto Raptors e i New York Knicks contro i Washington Wizards. Nello scontro tra chi non ha praticamente nulla da chiedere a questa stagione, i Sacramento Kings battono i Brooklyn Nets.

Timberwolves corsari a Boston dopo vent'anni

I Minnesota Timberwolves passano al TD Garden di Boston: un successo che mancava da più di vent'anni. L'ultima volta che "Minnie" vinse in casa dei Celtics era il 6 marzo 2005, quando a Minneapolis giocava ancora un certo Kevin Garnett: passato proprio ai biancoverdi nel 2007, con cui ha vinto il titolo l'anno stesso. Tornando ai giorni d'oggi, i Timberwolves espugnano Boston con il risultato di 102-92, seppur privi di Anthony Edwards, alle prese con un'infiammazione al ginocchio destro. Senza "Ant" a brillare nelle file di Minnesota sono Bones Hyland, con 23 punti in uscita dalla panchina, e Jaden McDaniels con 19 punti. Ai Celtics non bastano i 29 punti di Jaylen Brown e la doppia doppia di Jayson Tatum da 16 punti e 11 rimbalzi. Minnesota che con questo successo allunga dalla zona Play In, Boston rimane al secondo posto ad Est.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Super Jokic, Denver vola 

Ha la firma - tanto per cambiare - di Nikola Jokic il successo di Denver contro Portland per 128-112. Il serbo realizza la trentacinquesima tripla doppia della sua stagione, anche se potrebbe paradossalmente rimanere fuori dalla corsa al titolo di MVP data la regola delle 65 gare giocate, da 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist e oltre il 50% dal campo. Per Denver bene anche il resto dei titolari che vanno tutti in doppia cifra. Da segnalare anche l'apporto di Bruce Brown, con 13 punti in uscita dalla panchina. Trail Blazers che si arrendono nonostante le doppie doppie di Deni Avidja (23 punti e 14 assist) e Donovan Clingan (18 punti e 13 rimbalzi). Denver che rimane quindi al quinto posto in coabitazione con Minnesota, Portland al nono posto in Western Conference.

Gli altri risultati

Negli altri tre incontri della notte vincono New York, Phoenix e Sacramento. I Knicks asfaltano per 145-113 i Wizards, grazie alla doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 26 punti e 16 rimbalzi, a dargli man forte ci pensa Jalen Brunson: autore di 23 punti. Per Washington non bastano quattro titolari su cinque in doppia cifra di punteggio. Successo importante anche per i Phoenix Suns, vittoriosi in casa contro i Toronto Raptors per 120-98. Per la franchigia dell'Arizona il migliore in campo è Devin Booker: che mette a tabellino 25 punti con il 50% da tre punti. Bene anche Goodwin, Gillespie e Green, che combinano per 50 punti. Nello scontro a perdere fra Sacramento Kings e Brooklyn Nets, a uscirne vittoriosi sono i primi per 126-122. Per i californiani il migliore in campo è Malik Monk: l'ex Lakers realizza 32 punti in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Achiuwa (14 punti e 15 rimbalzi) e Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi).

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Siamo giunti ormai agli sgoccioli della Regular Season NBA. La Post Season è alle porte, con i Play In che cominceranno il 14 aprile, mentre i Play Off inizieranno il 18. Cinque le gare disputate questa giornata. I Minnesota Timberwolves rompono il tabù del TD Garden e vincono a Boston pur privi della loro stella Anthony Edwards. Nikola Jokic realizza la trentacinquesima tripla doppia della sua stagione e guida i Denver Nuggets nel successo contro i Portland Trail Blazers. Fanno la voce grossa i Phoenix Suns contro i Toronto Raptors e i New York Knicks contro i Washington Wizards. Nello scontro tra chi non ha praticamente nulla da chiedere a questa stagione, i Sacramento Kings battono i Brooklyn Nets.

Timberwolves corsari a Boston dopo vent'anni

I Minnesota Timberwolves passano al TD Garden di Boston: un successo che mancava da più di vent'anni. L'ultima volta che "Minnie" vinse in casa dei Celtics era il 6 marzo 2005, quando a Minneapolis giocava ancora un certo Kevin Garnett: passato proprio ai biancoverdi nel 2007, con cui ha vinto il titolo l'anno stesso. Tornando ai giorni d'oggi, i Timberwolves espugnano Boston con il risultato di 102-92, seppur privi di Anthony Edwards, alle prese con un'infiammazione al ginocchio destro. Senza "Ant" a brillare nelle file di Minnesota sono Bones Hyland, con 23 punti in uscita dalla panchina, e Jaden McDaniels con 19 punti. Ai Celtics non bastano i 29 punti di Jaylen Brown e la doppia doppia di Jayson Tatum da 16 punti e 11 rimbalzi. Minnesota che con questo successo allunga dalla zona Play In, Boston rimane al secondo posto ad Est.

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