Minnesota passa a Boston dopo 21 anni! Jokic dominante: Portland ko. Bene New York e Phoenix

Ha la firma - tanto per cambiare - di Nikola Jokic il successo di Denver contro Portland per 128-112. Il serbo realizza la trentacinquesima tripla doppia della sua stagione, anche se potrebbe paradossalmente rimanere fuori dalla corsa al titolo di MVP data la regola delle 65 gare giocate , da 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist e oltre il 50% dal campo. Per Denver bene anche il resto dei titolari che vanno tutti in doppia cifra. Da segnalare anche l'apporto di Bruce Brown , con 13 punti in uscita dalla panchina. Trail Blazers che si arrendono nonostante le doppie doppie di Deni Avidja (23 punti e 14 assist) e Donovan Clingan (18 punti e 13 rimbalzi). Denver che rimane quindi al quinto posto in coabitazione con Minnesota, Portland al nono posto in Western Conference.

Gli altri risultati

Negli altri tre incontri della notte vincono New York, Phoenix e Sacramento. I Knicks asfaltano per 145-113 i Wizards, grazie alla doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 26 punti e 16 rimbalzi, a dargli man forte ci pensa Jalen Brunson: autore di 23 punti. Per Washington non bastano quattro titolari su cinque in doppia cifra di punteggio. Successo importante anche per i Phoenix Suns, vittoriosi in casa contro i Toronto Raptors per 120-98. Per la franchigia dell'Arizona il migliore in campo è Devin Booker: che mette a tabellino 25 punti con il 50% da tre punti. Bene anche Goodwin, Gillespie e Green, che combinano per 50 punti. Nello scontro a perdere fra Sacramento Kings e Brooklyn Nets, a uscirne vittoriosi sono i primi per 126-122. Per i californiani il migliore in campo è Malik Monk: l'ex Lakers realizza 32 punti in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Achiuwa (14 punti e 15 rimbalzi) e Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi).