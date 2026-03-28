Jokic super, Doncic mostruoso. Boston vince senza Brown. Cleveland asfalta Miami

È una notte NBA di stampo europeo, anzi balcanico, in cui a fare la voce grossa sono stati il serbo Nikola Jokic (che ha guidato i suoi Denver Nuggets al successo sugli Utah Jazz) e lo sloveno Luka Doncic (41 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers sui Brooklyn Nets). I Boston Celtics battono gli Atlanta Hawks trascinati da Payton Pritchard e Jayson Tatum, nonostante l'assenza di Jaylen Brown. Simone Fontecchio realizza 12 punti ma i suoi Miami Heat capitolano contro i Cleveland Cavaliers. Successo anche per gli Oklahoma City Thunder, che archiviano la pratica Chicago Bulls nella seconda parte di gara. Vittorie anche per Clippers, Rockets, Raptors, Warriors e Mavericks.
Jokic + Doncic: l'NBA parla europeo
Non fa più notizia ormai, ma Nikola Jokic ha messo a referto un'altra tripla doppia (33 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) nel successo per 135-129 dei Denver Nuggets sugli Utah Jazz. A dare man forte al serbo ci ha pensato il canadese Jamal Murray: autore di una doppia doppia da 31 punti e 14 assist. Tra le fila dei Jazz invece tutti i titolari in doppia cifra, tra cui spiccano i 25 punti di Kyle Filipowski. Altra prestazione monstre di Luka Doncic: lo sloveno mette a tabellino 41 punti conditi da 8 rimbalzi nella vittoria dei Lakers (undicesimo successo in dodici partite) per 116-99 ai danni dei Brooklyn Nets. Per i gialloviola bene anche Austin Reaves (26 punti) e Lebron James (14 punti e 8 assist).
Boston non è Brown-dipendente
I Boston Celtics superano gli Atlanta Hawks per 109-102 nel segno di Payton Pritchard (36 punti) e Jayson Tatum (doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi), che sopperiscono all'assenza di Jaylen Brown, out per un problema al tendine d'Achille. Negli Hawks brilla invece Jalen Johnson: autore di 29 punti. Celtics alla seconda vittoria consecutiva dopo quella contro gli Oklahoma City Thunder ma non ancora matematicamente qualificati ai Playoff, dove si contenderanno il secondo posto ad Est con i New York Knicks. Per Atlanta (al momento alla sesta posizione della Eastern Conference) si tratta solamente della terza sconfitta dopo la sosta per l'All Star Game (otto vittorie nelle ultime dieci gare).
Miami si arrende a Cleveland
Serata storta per i Miami Heat, che cedono in casa dei Cleveland Cavaliers per 149-128. L'azzurro Simone Fontecchio gioca soltanto dieci minuti, che gli bastano per mettere a segno 12 punti. Ne fa invece 29 in 23 minuti (oltre ad 8 rimbalzi) Max Strus in uscita dalla panchina, che trascina i Cavs al successo assieme a un Evan Mobley da 23 punti e 10 rimbalzi. Tra le fila della franchigia dell'Ohio tre titolari autori di una doppia doppia: James Harden (17 punti e 14 assist), il già citato Mobley e Jarrett Allen (18 punti e 10 rimbalzi). Per gli Heat buona prova in uscita dalla panchina per Jamie Jaquez Jr, che mette a referto 20 punti. Cavs al quarto posto ad Est ma distanti due gare dai Knicks terzi, Miami in decima posizione (l'ultima valevole per i Play In).
Gli altri risultati
Risulta decisiva la seconda parte di gara per gli Oklahoma City Thunder, che atterrano i Chicago Bulls per 131-113 grazie anche a Shai Gilgeous-Alexander, che riesce a mettere a segno 25 punti nonostante un opaco 8 su 24 al tiro. Ultimo quarto decisivo nella vittoria degli Houston Rockets per 119-109 sui Memphis Grizzlies, grazie ai 25 punti di Kevin Durant e alla doppia doppia di Jabari Smith Jr, autore di 21 punti e 16 rimbalzi. La squadra texana si rialza quindi dopo due sconfitte di fila. Golden State che centra il successo casalingo contro gli Washington Wizards grazie alle grandi prove di Kristaps Porzingis (28), Gui Santos (27) e Brandin Podziemski (22 punti e 10 rimbalzi). Vittorie anche per i Los Angeles Clippers (114-113 contro Indiana), Toronto Raptors (119-106 contro New Orleans), e Dallas Mavericks (100-93 contro Portland).
È una notte NBA di stampo europeo, anzi balcanico, in cui a fare la voce grossa sono stati il serbo Nikola Jokic (che ha guidato i suoi Denver Nuggets al successo sugli Utah Jazz) e lo sloveno Luka Doncic (41 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers sui Brooklyn Nets). I Boston Celtics battono gli Atlanta Hawks trascinati da Payton Pritchard e Jayson Tatum, nonostante l'assenza di Jaylen Brown. Simone Fontecchio realizza 12 punti ma i suoi Miami Heat capitolano contro i Cleveland Cavaliers. Successo anche per gli Oklahoma City Thunder, che archiviano la pratica Chicago Bulls nella seconda parte di gara. Vittorie anche per Clippers, Rockets, Raptors, Warriors e Mavericks.
Jokic + Doncic: l'NBA parla europeo
Non fa più notizia ormai, ma Nikola Jokic ha messo a referto un'altra tripla doppia (33 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) nel successo per 135-129 dei Denver Nuggets sugli Utah Jazz. A dare man forte al serbo ci ha pensato il canadese Jamal Murray: autore di una doppia doppia da 31 punti e 14 assist. Tra le fila dei Jazz invece tutti i titolari in doppia cifra, tra cui spiccano i 25 punti di Kyle Filipowski. Altra prestazione monstre di Luka Doncic: lo sloveno mette a tabellino 41 punti conditi da 8 rimbalzi nella vittoria dei Lakers (undicesimo successo in dodici partite) per 116-99 ai danni dei Brooklyn Nets. Per i gialloviola bene anche Austin Reaves (26 punti) e Lebron James (14 punti e 8 assist).