Jokic super, Doncic mostruoso. Boston vince senza Brown. Cleveland asfalta Miami

È una notte NBA di stampo europeo, anzi balcanico, in cui a fare la voce grossa sono stati il serbo Nikola Jokic (che ha guidato i suoi Denver Nuggets al successo sugli Utah Jazz) e lo sloveno Luka Doncic (41 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers sui Brooklyn Nets). I Boston Celtics battono gli Atlanta Hawks trascinati da Payton Pritchard e Jayson Tatum, nonostante l'assenza di Jaylen Brown. Simone Fontecchio realizza 12 punti ma i suoi Miami Heat capitolano contro i Cleveland Cavaliers. Successo anche per gli Oklahoma City Thunder, che archiviano la pratica Chicago Bulls nella seconda parte di gara. Vittorie anche per Clippers, Rockets, Raptors, Warriors e Mavericks.