Curry e Maxey già in formato playoff, Bane e Leonard non bastano: Clippers eliminati, Orlando trova Charlotte 

Un Curry d'annata vale il passaggio del turno

C'è la firma di Steph Curry nel successo per 126-121 dei Golden State Warriors nel derby californiano sui Los Angeles Clippers. La franchigia della baia parte a rilento subendo un -9 di parziale nel primo quarto. L'incontro si decide tutto nell'ultimo quarto, quando Curry e compagni fanno valere la maggior esperienza in questa tipologia di sfide e rifilano un parziale di +11 ai losangelini, che vale il passaggio del turno. Protagonista indiscusso il numero 30 gialloblù: autore di 35 punti con oltre il 50% dal campo e da tre punti. Tra le fila dei Clippers non bastano i 21 punti a testa di Kawhi Leonard e Darius Garland. Warriors che ora si giocheranno l'accesso ai playoff nella finale contro i Phoenix Suns (i perdenti della sfida al primo turno tra la settima e l'ottava classificata ad Ovest in Regular Season). Clippers invece definitivamente fuori dai giochi.

Super Maxey: Phila ai playoff

Dall'altra parte del tabellone i Philadelphia 76ers si aggiudicano la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria per 109-97 contro gli Orlando Magic. Anche in questo caso è l'ultimo quarto a risultare decisivo, in cui i Sixers mettono a referto un + 7 di parziale che chiude una gara rimasta sempre in bilico. A fare la voce grossa è Tyrese Maxey: autore di 31 punti. A dargli una mano ci pensano Kelly Oubre Jr. con 19 punti e la doppia doppia di VJ Edgecombe da 19 punti e 11 rimbalzi. Per i Magic non bastano i 34 punti di Desmond Bane e i 18 punti di Paolo Banchero. 76ers che affronteranno quindi i Boston Celtics al primo turno dei playoff. Per Orlando la post season non finisce qui: si giocherà l'ultimo slot ad Est contro gli Charlotte Hornets, che hanno passato il precedente turno eliminando i Miami Heat di Simone Fontecchio.