Milano straripante, Varese piega Venezia. Super Cinciarini con Reggio Emilia

MILANO - L' Olimpia Milano domina e nel 20° turno di Serie A asfalta con facilità Pesaro continuando la sua marcia in vetta al campionato. Al Forum di Assago, la Carpegna Prosciutto dell'ex Luca Banchi cade 91-57 non riuscendo mai a tenere testa alla corazzata di Ettore Messina. L'Armani porta sei giocatori in doppia cifra: l'Mvp è Alviti, autore di 12 punti e 8 rimbalzi (anche Grant e Tarczewski si fermano a 12, Baldasso, Biligha e Kell a 10) costruendo al vittoria nei primi minuti del match e dilagando fino all'ultima sirena. Non bastano ai marchigiani i 15 messi a segno da Lamb e i 13 di Jones.

Fortitudo ko contro Brindisi

Brindisi vince ancora, seconda vittoria consecutiva, e passa sul parquet della Fortitudo Bologna per 67-73. Partono bene in padroni di casa che chiudono avanti di 6, poi la reazione pugliese che si porta avanti all'intervallo. Al ritorno in campo sono sterili gli attacchi e precise le difese, termina solo 13-8 per la formazione di Vitucci, mentre negli ultimi 10' non basta la reazione della Effe che viene sconfitta. Perkins il top scorer del match con 22 punti, non bastano ai felsinei i 17 di Frazier.