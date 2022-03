Serie A, colpo dell'Allianz Trieste: preso Jason Clark 

TRIESTE - Trieste comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Jason Clark, combo-guard con esperienza europea e un recente passato in Italia tra Varese e Torino. Clark è un play/guardia, nato il 16 gennaio 1990 ad Arlington (Virginia). È cresciuto nell'Università di Georgetown, dove ha giocato dal 2008 al 2012, prima di trasferirsi in Europa. "Protagonista - si legge in una nota del club biancorosso - sia in Belgio che in Germania", dal 2014 al 2016 ha vestito la maglia di una delle principali squadre di Ankara chiudendo l'esperienza turca a 21 punti di media in oltre 30' di utilizzo a partita. Nelle stagioni successive 2016-2018, ha calcato i parquet belgi con la casacca dell'Anversa "dimostrandosi nuovamente un leader del proprio collettivo (media di 14 punti in 25' medi spesi in campo)".