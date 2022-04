Milano cade in volata a Sassari: Virtus Bologna capolista!

Robinson killer nel finale: Milano ko!

La Dinamo Sassari torna a battere l'Olimpia Milano dopo 3 anni e lo fa 92-90 con 25 punti di David Logan (8/15 da 3), tirando 19/34 di squadra da dietro l'arco e con Gerald Robinson eroe nel finale in volata. Sassari comincia con la mano rovente da dietro l'arco i primi 20 minuti: 13/19 da 3 con il solo Logan da 6/8 per 19 punti e Sassari va al riposo lungo comandando sul 56-43 solo perché sulla sirena Delaney appoggia al vetro il -13. Nella ripresa Delaney e Bentil realizzano 11 punti a testa e l'Olimpia riesce a colmare il gap (dal -14) entrando nell'ultima frazione sotto 75-73. Quarto periodo ad alta tensione perché si vive sul botta-e-risposta con le squadre che entrano sul 90-90, dopo la tripla di Delaney, a 70" dall'ultima sirena. Delaney forza a 10", possesso Sassari e Robinson va al ferro segnando ad 1" dalla conclusione con Milano che non ha più time-out.