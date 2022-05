Serie A, Lba Awards 2022: che exploit per la Germani Brescia!

MILANO - I vincitori degli LBA Awards 2022 sono stati annunciati in anteprima durante la trasmissione 'Basket Zone', condotta da Andrea Meneghin e Gianluca Gazzoli in onda sul canale DMAX. Le votazioni hanno visto protagonisti i tifosi (che hanno votato on line nella sezione MyLBA del sito e app), i club della Serie A e un panel di giornalisti specializzati. I vincitori degli LBA Awards saranno protagonisti di uno show televisivo che sarà trasmesso su Eurosport 2 e Discovery+ in occasione delle finali scudetto che racconterà il meglio della stagione attraverso le storie personali e sportive di ogni vincitore con clip ed interviste.